Jennifer Lopez revela su rutina de belleza secreta de sólo cinco minutos

Jennifer Lopez es conocida mundialmente como una mega estrella de la industria del entretenimiento, ya sea en su rol como cantante, actriz, empresaria, productora, diseñadora o empresaria. Pero también se destaca por tener una extraordinaria belleza a sus 53 años, y recientemente dio tips de su rutina de belleza secreta para lucir espléndida.

Siempre que tenga que lookearse para eventos especiales, ceremonias de alfombra roja o mismo sus premieres o la gala de Met, Jennifer Lopez siempre confía en la comprobada capacidad de maquillistas estrellas como Scott Barnes, conocido por crear icónicos looks como por arte de mágica.

Sin embargo, cuando se trata de algo mucho más sencillo, ya sea en algún tipo de reunión familiar o con sus amigas, la celebridad prefiere un maquillaje más sencillo y natural.

En su cuenta de Instagram, la cantante acaba de compartir el secreto detrás del look que nombró el "glow de una diosa del Bronx" y lo mejor de todo es que solo le tarda cinco minutos.

Como buen amante al skincare, Jennifer Lopez sabe que un maquillaje impecable empieza con una tez hidratada. En el video, inicia su rutina con el 'That Jlo Glow Brightening & Firming Serum' de su propia marca.

Luego, sigue con el hidratante 'That Blockbuster Cream' y la crema del contorno de los ojos 'That Fresh Take Eye Cream', los mismos pertenecientes a su marca, JLo Beauty.

Jennifer Lopez mostró su rutina de belleza para conservar su rostro espléndido a los 53 años.

Para darle un tono parejo a su piel sin usar base, Jennifer Lopez prefiere usar su 'That Star Filter Complexion Booster', un producto muy ligero que le da un glow a tu tez. Para imitar el efecto contour, la estrella elige un tono más oscuro para el perímetro de su rostro.