Ilegal, ingeniera industrial, vegana y experta en vinos: algunos detalles que no conocías sobre Natti Natasha

Natti Natasha tuvo que atravesar estos últimos meses uno de los momentos más difíciles de su vida. Si bien su música es todo un éxito y sigue siendo la artista más reproducida de República Dominicana, su vida personal ha sufrido altibajos que la han llevado a componer La falta que me haces como una forma de desahogarse ya que su marido Raphy Pina se encuentra en prisión y realmente lo extraña mucho. Sin embargo, bajar los brazos no es una opción y continúa trabajando duramente en sus canciones y en otras actividades empresariales que le dan mucho placer. Te contamos todo lo que no conocías sobre la reguetonera.

Natti Natasha lo tiene claro. Los logros hay que celebrarlos. A casi un año del apresamiento de Raphy Pina, su pareja y padre de su hija, la artista dominicana no ha dejado atrás su carrera y sigue deslumbrando a sus seguidores con música y con su vino Tasha Wines.

En esta ocasión la cantante de Sin Pijama apareció en su perfil de Instagram bebiendo un trago directo desde la botella de su vino para celebrar. “Tienes que celebrarte a ti misma. Aplaudir tus logros, para poder seguir trabajando en tu futuro mientras disfrutas tu presente. Porque de eso se trata la vida, ¿verdad?”, dijo la dominicana, quien lució un vestido rosa.

Ella celebra del mismo modo a nivel personal como profesional. La hemos visto cantando, disfrutando de su pequeña Vida Isabelle y haciendo mucho de lo que ama mientras Pina está en prisión. Poco ha sido lo que durante este tiempo ha dicho Natti Natasha sobre su pareja, pero recientemente la dominicana le rindió un homenaje que emocionó a miles de personas. Desde los Latin AMAs 2023 ella le dedicó un tema a su amado que conquistó muchos corazones y que probablemente le sirvió de desahogo para la situación que viven.

A mediados de 2020 unas fotos de la dominicana vestida de boda se hicieron virales y provocaron una auténtica revolución que finalmente decidió aclarar Natti Natasha. "Me casé bien joven, a los 21 años, me divorcié y seguí con mi vida", dijo. Ahora la artista está prometida con su mánager Raphy Pina, el papá de la niña que está esperando.

Aunque su sueño siempre fue dedicarse a la música, antes de volcarse en perseguir sus deseos empezó a cursar los estudios de Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra ubicada en su ciudad natal, Santiago de los Caballeros (República Dominicana).

Natti Natasha tiene su propio vino, Tasha Wines.

En 2018, la artista reveló a través de sus de Instagram que es vegana desde 2015. "Soy vegana hace más de tres años. No consumo nada que haya tenido vida", comentó entonces.

Uno de los grandes sueños de Natti Natasha era convertirse en mamá. Un deseo que está a punto de cumplir con su chico Raphy Pina después de una dura batalla, ya que los médicos le decían que no podría tener hijos después de en 2007 le extirparon una trompa de Falopio y un ovario. Una cirugía que redujo las posibilidades de que pudiera tener hijos de manera natural hasta el mínimo.

Después de someterse en 2020 a varios tratamientos sin éxito para ser mamá y sufrir altibajos emocionales en consecuencia, la cantante se quedó embarazada y lo anunció en febrero durante los Premios Lo Nuestro 2021. Natti Natasha formó su hermosa familia junto a su hija y Raphy Pina.

Antes de triunfar junto a Don Omar, la reguetonera se fue a vivir a Nueva York en 2010 para buscar su oportunidad dentro del mundo de la música. Allí estuvo viviendo de ilegal después de que se le acabó la visa. Un momento difícil de su vida en el que tuvo que compaginar su trabajo en una fábrica de la Gran Manzana y perseguir su sueño de ser cantante.