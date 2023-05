Cuál es la enfermedad que le impide a Christina Applegate continuar en la actuación

Hace tres temporadas, la pantalla de Netflix nos tiene entre divertidos y curiosos por los eventos desarrollados en la serie Dead to me. Es que sus protagonistas tuvieron una gran química y lograron hacer una buena dupla frente a las cámaras. Sin embargo, esta historia llega a su fin ya que Christina Applegate tomó la difícil decisión de retirarse de la actuación por una enfermedad que afecta fuertemente sus piernas y le produce temblores.

Christina Applegate, reconocida por sus papeles en películas como Casados con hijos, anunció recientemente que dejará su carrera actoral debido a su diagnóstico de esclerosis múltiple. La enfermedad se manifestó mientras filmaba la última temporada de Dead to me en 2021, provocándole dolor en las piernas y temblores.

Christina Applegate comunicó que ya no podrá seguir en la actuación debido a que quiere priorizar su salud.

Después de completar el rodaje de la última entrega de Dead to me, Applegate confirmó que ya no podrá seguir trabajando frente a las cámaras. La noticia sorprendió a muchos fans de la actriz y de la serie, que comparte con Linda Cardellini (Hawkeye).

En una entrevista con Vanity Fair, Christina Applegate confesó: “No puedo pensar en ir al set en este momento, esta es una enfermedad progresiva. No sé si voy a empeorar”. Además remarcó que la ponía “muy contenta” el haberse despedido al lado de Linda Cardellini.

A pesar de su situación, la actriz planea prestar su voz al personaje de Kelly Bundy en la versión animada de la exitosa sitcom de los años 80 Casados con hijos. Aunque la producción no ha sido oficializada, Applegate está entusiasmada por retomar su papel en el programa que la llevó a la fama.

Dead to me es una serie original de Netflix que consta de tres temporadas. Protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini, cuenta la historia de dos mujeres que establecen una amistad poco común después de conocerse en un grupo de apoyo para viudos y los sucesos que se irán desencadenando a partir de esta amistad son de los más insólitos y sospechosos.