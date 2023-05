Conoce uno de los caprichos más caros de Alejandra Espinoza

Alejandra Espinoza es una de las figuras del mundo del espectáculo que más interacción tiene con sus seguidores, a quienes sorprende siempre con transmisiones en vivo y publicaciones donde muestra su vida diaria, logros profesionales y cuidados personales que tiene cómo hábitos.

Ahora, la conductora del programa “Mi famoso y yo” utilizó su cuenta de Facebook para compartir con sus fans lo que había hecho y por lo que había quedado muy contenta y satisfecha.

Según Alejandra Espinoza, su tratamiento es caro pero muy efectivo.

La presentadora reconoció que es un capricho un poco más caro de lo habitual, pero que le ha dado unos resultados espectaculares y es por ello que no siente culpa. "Mi dinerito no me lo gasto en zapatos, ni en bolsas, ni ropa cara, me lo gasto en tratamientos de belleza, me gusta mucho cuidar mi piel", expresó Alejandra.

La también actriz explicó de qué se trata el procedimiento, mientras estaba en el centro de belleza cubierta por una crema que duerme la piel para evitar el dolor de lo que sigue.

Alejandra Espinoza gasta una parte de su dinero en tratamientos de belleza.

Se trata de un tratamiento antienvejecimiento para la piel llamado “Morpheous 8”, que le ha costado nada más y nada menos que mil dólares. "Yo sé que está carito pero lo bueno sale caro", dijo la famosa. Asegurando que le ha dejado la piel mejor que nunca, Espinoza comentó que son tres sesiones a las que se tiene que someter, y que va por la segunda.

Con este procedimiento estético, Espinoza debe aguantarse el dolor. "Es súper bueno, es bien doloroso, es el tratamiento más doloroso que me he hecho en mi vida, duele un montón, pero me encantó el resultado", afirmó Alejandra.

Si bien la sensación de dolor es desagradable, reconoce que el proceso es muy efectivo y encima evita el botox y las inyecciones. “Esta nueva fórmula te ayuda es a estimular el colágeno, tensar la piel, a hacer que la piel tenga un solo tono, te ayuda a disminuir las arrugas finitas", finalizó Alejandra Espinoza.