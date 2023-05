Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía estarían cerca de la reconciliación

Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía rompieron todo tipo de relacionamiento cuando la joven denunció a su abuelo Enrique Guzmán en abril de 2021 por haberla tocado indebidamente cuando aún era una niña. En ese momento, la cantante se puso del lado de su padre y esto provocó la ruptura definitiva entre madre e hija que hasta hoy día continua.

Cabe recordar que Frida Sofía ha abierto un proceso legal contra Alejandra Guzmán y su abuelo, pero sin embargo la reconciliación podría estar cerca. "Creo que eso está también muy cerca de resolverse, por lo menos de parte de Alejandra", aseguró Enrique Guzmán en un encuentro con la prensa. "De parte de la niña no tengo idea, porque esa mujer tiene una mente trabajando en un nivel muy grave", expresó el cantante.

Alejandra Guzmán reveló que recientemente le compuso una canción a su hija Frida Sofía.

Asimismo, Alejandra Guzmán reveló que está componiendo temas dedicados a su hija Frida Sofía. En una reciente entrevista para el programa de televisión “En casa con Telemundo”, la rockera adelantó que ya está produciendo la canción. "Voy a sacar una canción que ya estoy produciendo, es una balada muy bonita. Muy dura de cantar porque habla de mi amor por mi hija y de todo lo que he vivido", expresó la cantante.

La compositora dijo que no pierde la esperanza de volver a reunirse pronto con su hija, y confesó que para escribir esta canción necesito la ayuda de una terapeuta. "Creo que la música es la mejor manera de poder expresar lo que he dicho ni en palabras. Eso no va a cambiar mi amor por Frida Sofía, soy su madre", finalizó Alejandra Guzmán.