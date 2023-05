Luciendo botas largas de color lila, Úrsula Corberó exhibió sus espléndidas piernas y prendió fuego Instagram

Se podría decir que la sensualidad y el atrevimiento son dos rasgos que le sienten a la perfección a Úrsula Corberó que no para de enamorar a sus fans y seguidores cada vez que realiza una publicación en alguna de sus redes sociales. Es que la española se volvió famosa luego de su brillante interpretación como Tokio en La casa de papel, la exitosa producción de Netflix y desde aquel momento no ha parado de escalar posiciones y sumarse a nuevos proyectos. Pero no todo es la actuación, ya que la actriz posee un rostro envidiable y muchas marcas la buscan para que sea su modelo. Ahora posó con un look completamente inusual y canchero que dejó con la boca abierta a más de uno.

Además de destacarse como una de las mejores en su ambiente, también se lleva todas las miradas cuando juega a ser modelo. Como la celebridad que es, muchos medios de comunicación quieren tenerla en sus portadas y ella no se niega a nada.

Úrsula Corberó posó con unas botas largas color lila y volvió locos a sus seguidores de Instragram.

Asimismo, se podría decir que es creadora de contenido por la gran cantidad de posteos que realiza en sus redes sociales. Ahí tiene más de 22 millones de seguidores que llenan de likes y mensajes a cada uno de sus posteos.

En esta ocasión, la morocha compartió un post de una cuenta amiga para la que posó con total talento de modelo y dejó atónitos a todos sus seguidores. En el pequeño carrete de fotografías, se la ve en una sesión de fotos muy interesante como artística.

Con este look, Úrsula Corberó lució sus espléndidas piernas.

En las imágenes, Úrsula Corberó posó de formas excéntricas con un peinado de colitas llamativas y un outfit que llamó la atención de todos. Se trató de un tapado blanco y negro de piel que combinó con unas botas larguísimas en color lila que se resaltaron perfectamente.

Durante el verano, Úrsula Corberó estuvo de vacaciones en Ibiza.

La actriz de La Casa de Papel, Úrsula Corberó, publicó un video en su cuenta de Instagram disfrutando del comienzo de sus vacaciones de verano en Ibiza. La española y novia del Chino Darín posó en microbikini con una piscina de fondo, que resaltó sus delineadas curvas.

Úrsula Corberó disfrutó de la playa, el sol y el mar.

Cuando estaba a punto de arrancar el verano europeo y con eso, las publicaciones de las celebrities en sus vacaciones de descanso y luciendo diferentes juegos de traje de baño. Quien se le adelantó al verano unos días fue la actriz Úrsula Corberó, que está divirtiéndose en sus vacaciones en Ibiza.