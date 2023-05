El partido más esperado: el equipo de Natalie Portman vs el de Ryan Reynolds

Además de ser una de las máximas estrellas de Hollywood, Natalie Portman es madrina de un equipo de fútbol femenino de Los Ángeles que gracias a su apoyo es cada vez más popular y tiene más hinchas alrededor del mundo. La actriz de El cisne negro está a punto de estrenar una serie documental sobre estas deportistas y está segura que desafiando al equipo de Ryan Reynolds que ya lleva tiempo entrenándose, ayudará a tener mayor visibilidad el juego a nivel internacional con otras figuras representativas para los más jóvenes.

Natalie Portman está cerca de estrenar su docuserie Angel City que relata el ascenso del equipo de fútbol femenino profesional con sede en Los Ángeles de la actriz, Angel City Football Club. El programa de TV será parte del catálogo de la plataforma de streaming HBO Max a partir del 16 de mayo y le dio una idea muy particular a la protagonista de Star Wars respecto de otra celebridad ligada al mundo del deporte más hermoso del planeta.

Natalie Portman reveló que tiene la idea de que su Angel City F.C. juegue un partido amistoso contra el equipo femenino de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, el Wrexham AFC Women, dando lugar a un evento que atraerá tanto a los seguidores del deporte en general como a los amantes de la industria cinematográfica de Hollywood que seguramente no querrán perderse el match.

"He tenido la suerte de hablar con él sobre su experiencia y es muy inspirador por lo que ha hecho con Wrexham. Además también tienen un equipo femenino", dijo Natalie Portman sobre Ryan Reynolds. "Entonces, hemos hablado de tener algunos partidos amistosos en algún momento", reveló la intérprete de Thor: Love and Thunder sobre esta alternativa que se presentó entre ambos conjuntos.

Natalie Portman está a punto de estrenar su docuserie sobre el equipo de fútbol que amadrina en Los Ángeles.

Natalie Portman continuó: "Me siento afortunada de haber tenido ese tipo de ignorancia u optimismo de que, por supuesto, todo esto funcionará. Creí mucho en eso. Creí en eso porque estas jugadoras son las mejores jugadoras del mundo, y es el deporte más popular y pensé, 'no hay forma de que no brindes una mayor accesibilidad, y este no es el mayor éxito'", remarcó la actriz con intensidad sobre sus ideas respecto al Angel City Football Club.

Natalie Portman desafió al equipo femenino de fútbol de Ryan Reynolds para jugar.

"Lo mejor es ver a todos los niños de todos los géneros siendo fanáticos rabiosos de estas mujeres. Creo que ese es el sueño", dijo Natalie Portman. "Quiero decir, claramente, las atletas femeninas son muy importantes para que las vean las niñas, pero también es importante que todos los niños vean atletas femeninas. Cuando era niña, idolatraba a los atletas masculinos. Deberíamos poder identificarnos con personas que se parecen a nosotros", aseveró con mucho criterio la actriz en su conversación con ET.