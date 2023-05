El hermoso e inspirador mensaje de Cazzu tras su show con Alicia Keys

Alicia Keys regresó a la Argentina para brindar un show en el que deleitó a todos sus fanáticos. Fue un recital poderoso, donde la cantante se lució cantando y tocando el piano como sabe hacer.

La artista repasó su carrera donde no faltaron varios de sus hits e invitó a subir al escenario a la reconocida cantante de trap argentina Cazzu, quien se emocionó y le regaló un hermoso mensaje al finalizar.

La cantante norteamericana deleitó a todos sus seguidores en un recital de dos horas que se convirtió en una verdadera fiesta. En la noche sonaron "Nat King Cole", ‘’Is It Insane",‘’Only You" y ‘’Best Of Me". También cantó en castellano “Calma”, tema de Pedro Capó y Farruko.

Cazzu se mostró muy emocionada en sus redes por haber compartido escenario con la artista estadounidense y le dejó un hermoso mensaje de agradecimiento.

En esta parada del "Alicia Keys World Tour" cerró la primera parte del show con el tema ‘’Looking For Paradise", que grabó junto a Alejandro Sanz y a quien aprovechó para mandarle un saludo, y "Latin Medley", luciendo en piano y voz.

Cazzu, la invitada estrella del show

Uno de los momentos más importantes de la noche fue la presencia en el escenario de Cazzu. La rapera y compositora neoyorquina se abrazaron antes de cantar "Underdog". Las estrellas sorprendieron a la audiencia con su interpretación.

“Un aplauso para esta genia, bien fuerte, bien argentina” expresó la artista argentina, que está embarazada de su pareja, el cantante de música regional mexicana, Christian Nodal.

“Qué noche tan especial, tan maravillosa. Estoy muy agradecida de pasar tiempo con ustedes y les prometo que volveré”, aseguró Alicia, feliz por la respuesta de su público.

La parte final del espectáculo llegó con los clásicos “Fallin” y “Ain’t got You”.

El momento en el que Cazzu anunció que está embarazada

Con un video en el tema "Jefa", Cazzu sorprendió al público y anunció en pleno cierre de su gira "Nena trampa tour", en el Arena de Buenos Aires, que está embarazada.

La jujeña hizo delirar a los miles de fans cuando apenas comenzó su show en la noche del sábado como cierre de su gran tour con el que recorrió países de Latinoamérica, Estados Unidos y España.