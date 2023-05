Clara Chía aprovechó que Shakira se mudó a Miami y se tomó fotografías en su antigua mansión

Ahora que hace más de un mes Shakira vive en Miami junto a sus hijos, Milán y Sasha, y sus padres, uno pensaría que la guerra entre la cantante, su ex pareja, Gerard Piqué, y su actual novia, Clara Chía, quedó enterrada. Lo cierto es que el trío continúa siendo protagonista de los titulares aunque están a miles de kilómetros de distancia. La joven de 23 años tuvo ganas de fotografiarse en la antigua casa en la que vivía la de Barranquilla y posó en el balcón que tiene una hermosa vista. ¿Se trata de una provocación?

Pero a poco más de un mes de que la cantante desalojara la casa que compartía con el papá de sus hijos, la novia de Piqué, Clara Chía, ya entra libremente a la residencia. De acuerdo con las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, titulares del podcast Mamarazzis, la propiedad está a nombre de la sociedad BCN Two & Two Investments, administrada por el papá del ex futbolista, Joan Piqué.

Clara Chía aprovechó que Shakira se mudó a Miami para entrar libremente a su antigua mansión y sacarse fotos.

Hace unas semanas, las comunicadoras españolas informaron que el empresario le solicitó a Shakira que tenía que desalojar la propiedad, por lo que la colombiana tuvo que mudarse a Miami antes de lo que había planeado. El periódico el Nacional de Catalunya reportó que presuntamente Clara Chía entró a la mansión, ubicada en la exclusiva zona de Ciudad Diagonal, en Esplugas de Llobregat, en Barcelona.

De acuerdo con el medio español, la joven de 23 años incluso se tomó fotos en la terraza de la mansión. “No es el pequeño balcón donde había una bruja mirando a casa de los padres de Piqué, es la gran terraza superior con vistas”, explicó el medio.

Deslumbrada y maravillada con estas fotos. Sin el foco de los paparazzis y en su intimidad más íntima. La Clara más bella que se ha visto, sin lugar a dudas uD83DuDE0DuD83DuDC95 pic.twitter.com/kCij2vpteP — ? CUENTA FAN ? Clara Chia y Gerard Piqué ? (@ClaGerFans) May 3, 2023

En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, aparece Clara Chía sentada en una banca de madera. “Clara, en la intimidad con Piqué, en un día frío, con jersey grueso y luz de la tarde, gorra de lana y una cara preciosa…”, añadió el medio.

Luego de que Shakira desalojara la mansión que durante más de 10 años habitó, la agencia Europa Press informó sobre la posibilidad de Piqué se quedara a vivir ahí junto a Clara Chía. “Muchos rumores apuntan a que Gerard se mudará a la mansión de Barcelona en la que vivía con Shakira, y lo haría con su novia Clara, con quien iniciaría una nueva vida, tal y como lo había planeado desde hace tiempo”, informaron.

Sin embargo, la conductora María Patiño, del programa Socialité, aseguró que la casa estaba en venta: “Sé de muy buena fuente que la casa está a la venta por 14 millones de euros (más de 15 millones de dólares)”.

Shakira ahora vive en Miami y Clara Chía se siente en la libertad de entrar en su antigua mansión y tomarse fotos en el balcón.

El diario La Vanguardia publicó que ya habría personas interesadas en comprar la propiedad, “unas posibles compradoras o arrendatarias que fueron a mirar la casa”. Según detalló el medio, las mujeres iban “vestidas con ropa informal y acompañadas por un agente inmobiliario”.