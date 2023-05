Las fotos del novio francés de Dua Lipa: con qué famosa salió antes

Cuando una artista de fama mundial es vista con algún acompañante, los rumores corren y se dispersan casi a la velocidad de la luz para luego buscar los antecedentes de este nuevo personaje. Y esto le pasa a Dua Lipa y su supuesto nuevo novio, porque también se rastreó con qué otra famosa salió antes.

A sus 27 años, la cantante londinense está en la cima del mundo, todos quieren ir a sus conciertos y los paparazzis se agolpan a donde sea que vaya. Es por eso que capturar a sus acompañantes con cierto potencial romántico es el objetivo de los reporteros para tener la primicia, y más lo ha sido luego de que ella termine su relación con Anwar, el hermano menor de las supermodelos Gigi y Bella Hadid, en 2021.

Se la vinculó con el comediante sudafricano de 39 años Trevor Noah y hasta con el rapero estadounidense de 25 años Jack Harlow, pero ambos rumores duraron muy poco y no llegaron a establecerse del todo. Pero esto es muy diferente con Romain Gavras en lo que va del presente año.

Nacido en París, Francia, el 4 de julio de 1981, es un director de cine con cuatro películas y 12 videoclips, entre los que se destaca No Church in the Wild de Kanye West, Bad Girls y Born Free de M.I.A., así como también un comercial de Adidas.

Gavras acompañó a Dua Lipa en la última Semana de la Moda de la capital gala, pero también lo hizo en la fiesta anual de Netflix por los premios BAFTA. Es por esto que el rumor entre ambos cobra bastante fuerza, ya que no se esconden y hasta posan juntos en la alfombra roja.

Pero la cantante de IDGAF no sería la primera celebridad con la que estaría en pareja el director. Más allá de que su oficio le permita tener contacto con mujeres famosas, pudo conocer a la cantante y actriz británica Rita Ora.

Compartiendo amigos en común, ese encuentro fue inevitable y sucedió a finales de 2022. Según fuentes cercanas, los flechó la creatividad de ambos y reconocerse como tales, así como también el entendimiento de ambos por "cómo funciona la industria".

Actualmente, Romain y Dua Lipa no han hecho declaraciones respecto a su actual vínculo pero no tienen problemas con mostrarse juntos. Debido a los compromisos de cada uno, se ve que disfrutan tanto estar juntos que los rumores que pueden llegar a circular acerca de ellos por cada encuentro les importa muy poco.