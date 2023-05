La verdad detrás del reality "De viaje con los Derbez": esta actriz estuvo por abandonarlo

A través de la pequeña pantalla, Eugenio Derbez quiso mostrarle a la audiencia cómo es el día a día de su famosa familia. De esta manera, desde 2019 transmite un programa titulado “De viaje con los Derbez“, en donde los espectadores tienen la oportunidad de conocer la dinámica y el vínculo que existe entre él, sus hijos y otros seres queridos.

Aunque a veces se enfrentan a algunas complicaciones o pequeñas disputas, lo cierto es que la familia siempre se muestra muy unida y protagoniza momentos de pura risas, cariño y unión. Sin embargo, en medio de esta felicidad salió a la luz un escándalo. Una actriz no la pasaba nada bien, y estuvo a punto de abandonar el reality.

De viaje con los Derbez y su polémica tercera temporada.

Una vez más, este famoso docu-reality está dando mucho de qué hablar. Recientemente, Alessandra Rosaldo decidió romper el silencio y brindó declaraciones que tomaron por sorpresa a la audiencia. La estrella aseguró que mientras filmaban el programa, vivió un momento complicado que casi la hace abandonar el show.

Durante los primeros episodios de la tercera temporada de De viaje con los Derbez, la estrella no aguantó más y explotó frente a las cámaras. Con mucha sinceridad y angustia, le reveló a los integrantes de la familia que no se sentía acompañada y que atravesaba varios momentos de soledad.

Lamentablemente, esta declaración a corazón abierto no fue tomada con seriedad por parte de Eugenio Derbez. En vez de apoyarla y mostrarle contención durante este difícil momento, el actor empezó a realizar chistes que no fueron del agrado de su esposa.

“Es que me siento sola, siento que no lo válidas, que no lo ves y que no me acompañas, y al revés, lo tratas de minimizar haciendo chiste o burlarte y eso no me ayuda”, se la escucha decir a ella. Aunque la familia quedó completamente en shock tras dicha confesión, decidieron seguir adelante con las grabaciones del reality show.

Alessandra Rosaldo, la actriz que casi abandona De viaje con los Derbez.

En la alfombra roja de la presentación de la tercera temporada, Alessandra Rosaldo hizo mención a este difícil momento que fue expuesto en De viaje con los Derbez. “No me voy a guardar quien soy, ni me voy a contener. Entré en pánico, en shock, estaba muy asustada. Me sentí asustada. La prioridad es mi hija, no voy a poner en peligro a mi hija”, explicó.

Para finalizar, la intérprete no se anduvo con tapujos al decir que estuvo a nada de salir de las grabaciones del famoso docu-reality. Además, comentó que mantuvo una conversación con la producción para saber si todas las temporadas serían de la misma forma. Ya que no se sentía para nada cómoda, y solo quería regresar con su hija.