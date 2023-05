Aylín Mujica fue hospitalizada de urgencia

Sin lugar a dudas, su paso por el reality show “La Casa de los Famosos 3” ha ayudado Aylín Mujica a cobrar mayor notoriedad de la que tiene. Esto queda claro porque desde su salida del show, que ya llegó a su final, hasta ahora, no ha parado de trabajar en diversas colaboraciones televisivas. Justamente, participando del programa “La mesa caliente”, la famosa comenzó a sentir un fuerte dolor que iba creciendo con el correr de los minutos.

Ailín Mujica fue hospitalizada de urgencia.

Lo cierto es que la actriz se sintió tan mal que debieron trasladarla de urgencia desde los estudios de Telemundo a un hospital en Miami. Fue así, que la cubana realizó una corta transmisión en vivo para contar lo que estaba pasando con su salud.

Desde la cama del hospital, la protagonista de “Juegos de mentiras”, quien estuvo acompañada en todo momento por su madre, contó lo que estaba sintiendo y las pruebas médicas a las que estaba siendo sometida. "Ayer la pasé muy mal tuvieron que llamar al rescue porque estaba temblando. Cuando estaba haciendo ‘La mesa caliente’ me dio una cosa rara porque no me sentía bien", explicó Aylín.

A Aylín Mujica le detectaron una infección en los riñones.

Mujica debió realizarse un escáner para determinar qué es lo que estaba sucediendo y cuál era el motivo de su malestar. "Yo pensaba que era estrés pero la cosa se está complicando porque tengo mucho dolor en la parte derecha del abdomen", añadió la también modelo.

Luego de ser sometida a varios estudios los doctores detectaron que se trataba de una infección en los riñones, que demandará de los debidos cuidados médicos pero no reviste de gravedad, por lo que a medida que pasen los días Aylín se irá recuperando.

Por su parte, Randy, el manager de la actriz llevó tranquilidad a los fans de la actriz informando que Mujica se encontraba mejor y compartiendo algunas imágenes de ella saliendo del centro médico donde fue ingresada de urgencia.