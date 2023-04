Por qué Michael Keaton, el mítico Batman, no ve ninguna película de superhéroes

Uno de los estrenos más esperados para este 2023 es, sin lugar a dudas, The Flash, la primera película en solitario que tendrá Ezra Miller como el superhéroe más veloz del Universo de DC. Sin embargo, este film traerá un añadido épico: el retorno de Michael Keaton como Batman, rol que personificó en la década de los '90.

Para muchos nostálgicos -que de hecho somos demasiados-, el retorno de Michael Keaton al Universo de DC es una de las más gratas e importantes noticias para la franquicia.

El actor, hoy con 71 años (nació el 5 de septiembre de 1951 en Coraopolis, Pennsylvania), volverá a ponerse el traje del Hombre Murciélago en lo que es uno de los universos paralelos a los que viajará Flash, y los fanáticos no pueden estar más contentos.

Recordemos que el artista personificó al justiciero de Gotham en dos oportunidades: Batman (1989) y Batman Returns (1992), ambas películas dirigidas por el aclamado Tim Burton.

Su regreso al papel de Bruce Wayne tiene que ver con algo que, según confesó, nunca habría hecho a menos que hubiera una razón real para hacerlo. Pero la razón no parece ser muy complicada: "Parecía divertido", dijo el mismísimo Michael Keaton en una charla con Variety.

Sin embargo, el dato y anécdota que más sorprendió a todos, fue cuando se sinceró y dijo que nunca ha visto ninguna de las películas que hizo para el universo DC o Marvel.

Michael Keaton interpretó al Batman de Tim Burton en las películas de 1989 y 1992.

“Sé que la gente no cree esto, que nunca vi una versión completa de ninguna de esas películas, ninguna película de Marvel, ninguna otra por el estilo. Y no digo que no miro eso porque soy una especie de raro o de intelectual, ¡créanme! No, no es eso... Es solo que hay muy pocas cosas que miro. Empiezo a ver algo y creo que es genial y veo tres episodios, pero tengo otras cosas que hacer y no puedo mantener el hilo", confesó.