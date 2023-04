Pelea de egos que casi termina a los golpes: las fuertes diferencias entre Nicki Minaj y Mariah Carey

Aunque ambas son dos referentes de la música, no tenían buena relación durante las grabaciones y casi terminaron a los golpes. ¡Los detalles de su enemistad a continuación

Aunque Mariah Carey lleve más años en la industria musical, ha compartido el mismo estudio de grabación con Nicki Minaj. Esto se debe a que la rapera en poco tiempo logró conquistar al público, y se convirtió en una referente de dicho género musical. De esta manera, ambos demostraron sus conocimientos sobre la música en el programa American Idol.

Debido a que ambas son dos estrellas que pisan fuerte y quieren hacerse ver a toda costa, se enfrentaron más de una vez. Lo que al principio era una simple discusión, terminó convirtiéndose en una enemistad repleta de amenazas. A tal punto, que una vez casi terminan a los golpes.

Cuando ambas fueron jueces de American Idol, podía notarse en la pantalla que no se llevaban para nada bien. Se dice que antes de que comenzaran las grabaciones, ambas demostraron su descontento al saber que iban a trabajar juntas durante varios meses.

Según fuentes que estuvieron presentes en el lugar, Mariah Carey se quejaba de la impuntualidad de Nicki Minaj, mientras que la rapera se ofendía antes los aires de diva de su compañera y que siempre la interrumpía cuando estaba dando una devolución. Lo que empezó con pequeños encontronazos, terminó convirtiéndose en un gran escándalo.

En el 2012, salió a la luz un video de la grabación del programa donde podemos ver a ambas discutiendo. En un momento en particular, la rapera termina perdiendo los nervios y gritarle fuertemente a su colega. "Estoy harta de aguantar a su j*dida alteza" y "te voy a tumbar de un puñetazo", son algunas frases que salieron de su boca.

Al parecer, las discusiones a veces iban mucho más allá. Según se filtró, en una oportunidad llegó a decirle a la cantante de navidad lo siguiente: "Si tuviera una pistola, yo le dispararía sin pensarlo". Aunque existía una gran rivalidad entre ambas, cuando realizaban ruedas de prensa o una entrevista siempre se mostraban muy amables. Pero, en los episodios del programa demostraban lo contrario.

¡Mariah Carey y Nicki Minaj se detestan!

Nicki Minaj siempre negó las versiones que salieron a la luz, en donde habría amenazado de muerte y de golpear a su compañera de trabajo. Para ella, Mariah Carey era una gran referente de la industria musical y la respetaba por eso. Sin embargo, la intérprete de All I Want For Christmas Is You dijo en 2014 que fue la peor experiencia de su vida.

A tal punto, que decidió aumentar su equipo de seguridad para protegerse a ella y a su familia: "Tengo una vida, una familia y dos hijos a los que atender, no voy a tentar a la suerte". Lo cierto es que los años han pasado, y la rivalidad entre ambas estrellas aún continúa en la actualidad.