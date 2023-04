Esto es lo que cobraba Brenda Zambrano, la sexy y llamativa influencer que triunfó en Acapulco Shore

Debido a que es uno de los programas más famosos de la pequeña pantalla, Acapulco Shore logró que muchos de sus participantes se convirtieran en influencers reconocidos. En el listados podemos encontrar a Manelyk González, Karime Pindter y también a Brenda Zambrano, quien tenía una vida muy diferente antes de sumarse al reality show de TV.

Aunque ahora se destaca como celebridad, la estrella se desarrolló en diferentes oficios. En una reciente entrevista, la influencer reveló que trabajó durante un largo tiempo como vendedora de celulares y que también estuvo como extra en Televisa. Además de eso, también dio a conocer el sueldo que cobraba en ambos empleos.

Durante la segunda temporada de Acapulco Shore, la audiencia pudo conocer a la hermosa modelo. Como era de esperar, este popular programa de MTV la ayudó a potenciar su carrera artística y a convertirla en una celebridad muy aclamada en las redes sociales. Pero como ella misma reveló en una reciente entrevista, antes de este reality show hizo diferentes trabajos.

Uno de ellos estaba enfocado en la venta de celulares, donde solo le pagaban 800 pesos debido a los frecuentes errores que cometía al hacer recargas. "Prostituta, no. No vayan a creer, no como otras, yo jamás. Yo vendía celulares Movistar y recargaba teléfonos Movistar (...)“, comenzó explicando Brenda Zambrano.

“Trabajaba humildemente en un Movistar... Recargaba los teléfonos y cuando me equivocaba, porque yo soy bruta, me descontaban a mí. Imagínate cuando pagaban mi sueldo 800 o menos, no m*m*s", contó en una entrevista con Ryan Hoffman, mejor conocido como DeBryanShow.

Durante tres años, la influencer se dedicó a la venta de celulares para poder pagar sus estudios en la preparatoria. Más tarde, comenzó a trabajar en una institución gubernamental de Tampaulipas -lugar donde nació- con el apoyo de su mamá y participó en algunos concursos de belleza.

Sus primeros pasos en la TV llegaron con Televisa, cuando fue contratada para trabajar como extra. Aunque estaba frente a las cámaras, el sueldo era muy bajo. Recibía el mismo sueldo que cuando trabajaba como vendedora de celulares por cubrir un horario mayor a las ocho horas.

Brenda Zambrano y los trabajos que tuvo antes de Acapulco Shore.

"Cuando me vine a Televisa, trabajé de extra y fue súper pesado ganar 800 pesos por hasta más de ocho horas. Sí se pasaban de lanza (...) Fue cuando dije que sí me gustaba, yo quería también que me conocieran y ahí como que nació esa espinita", explicó la participante de Acapulco Shore.

El proyecto en cual participó fue la telenovela La Tempestad, la cual se estrenó en dicho canal de televisión durante 2013 y contó con un elenco encabezado por las celebridades William Levy y Ximena Navarrete. "Era extra de las que aparecía hasta el fondo", admitió entre risas, "luego repiten la novela y mandan pedacitos de donde salgo, en una escena güey".