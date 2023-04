Este es el millonario sueldo que tenía Adamari López antes de su salida del programa “Hoy día”

La sorpresiva salida de Adamari López del programa “Hoy día” provocó un terremoto en la industria del entretenimiento, ya que la conductora estuvo al frente del matutino durante 11 años. De esta manera, muchas cosas están saliendo a la luz como por ejemplo el millonario sueldo que tenía la carismática puertorriqueña.

A través de un comunicado oficial, la cadena Telemundo daba por finalizado el vínculo que la unía a la estrella de televisión, en donde aseguraba que la decisión había sido tomada de común acuerdo entre ambas partes.

Asimismo, luego de dar a conocer la noticia, Adamari López se despidió de sus fans mediante un video grabado que publicó en sus redes sociales. “Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicar que tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, dijo la presentadora.

Adamari López dejó de formar parte del equipo de Telemundo.

El millonario sueldo de Adamari López en Telemundo

Luego de conocerse la salida de Adamari López de la cadena Telemundo, el programa de espectáculos de internet "Chisme No Like", informó que la salida de la conductora no fue de común acuerdo, y esta habría sido la razón por la que no la dejaron despedirse en vivo, sino con un video grabado que fue publicado en sus redes sociales.

Adamari López era la mejor pagada del programa "Hoy día".

"Leí el contrato, exactamente cuánto ganaba Adamari López, con comas y los centavos. De común acuerdo no se fue, la echaron... Sé de muy buena fuente que ganaba al año, y esos se divide por 12, la cifra de 640 mil dólares más retroactivos, bonos, comerciales, rozaba los 840 mil dólares ", dijo el periodista Javier Ceriani, conductor del programa “Chisme No Like”.

"Pero haciendo un cálculo honesto de todas las firmas que tenía Adamari y comercializaba, yo le estimo un millón de dólares al año. Con ese dinero obviamente lo que van a hacer es repartirlo entre tres o cuatro conductores", finalizó el conductor.

La salida de Adamari López se suma a otros despidos de la cadena como Rodner Figueroa, Chiquibaby y Nacho Lozano.