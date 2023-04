Esta es la increíble canción de Taylor Swift que critica a todos los hombres del mundo

Aunque las canciones dedicadas a sus ex son algunas de las más famosas, también existe un tema en particular que tiene un gran mensaje detrás de su letra y video. Un tema que habla sobre la desigualdad de género a la que se enfrentan las mujeres y el machismo que existe aún en la sociedad.

Estamos hablando de The Man, una canción que fue escrita por dicha cantante y que recién salió a la luz en agosto del 2019. Este tema forma parte del séptimo álbum de estudio de la artista, y se convirtió en un éxito que también cuenta con su propio videoclip oficial que fue estrenado en 2020.

En la filmación aparece Taylor Swift como protagonista, quien está caracterizada como hombre y se encarga de presentar diferentes escenarios machistas. De esta manera, vemos matrimonios de hombres con mujeres menores de edad, también deportistas que pierden la cordura tras ser derrotados, padres que son vistos como “héroes“ por el simple hecho de ser padres.

Lo cierto es que este clip no está nada alejado de la realidad. Según un informe compartido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las diferencias de género, un 15% de mujeres en todo el mundo tienen el deseo de trabajar pero no encuentran empleo. Si nos enfocamos en los hombres, solo un 10,5% se enfrenta a esta problemática.

Dicha brecha en el mercado laboral se mantuvo prácticamente invariable durante casi dos décadas, entre 2005 y 2022. De acuerdo con el Informe sobre la Brecha Global de Género 2022 del Foro Económico Mundial, se necesitará un total de 132 años para alcanzar finalmente la paridad de género.

Enfrentarse a críticas sobre las relaciones amorosas que mantenían y las canciones que le dedicó a estas historias. También batalló legalmente con Scooter Braun por su discografía, la cual logró ganar en 2020.

Taylor Swift y el mensaje detrás de su canción The Man.

Cuando apenas alcanzaba los éxitos en su música y ganaba sus primeros premios importantes, fue interrumpida por Kanye West diciéndole que no se lo merecía. Estos no fueron los únicos sucesos de machismo que tuvo que hacerle frente, y lamentablemente no serán los últimos en el futuro cercano.

Todos estos hechos sirvieron para escribir The Man y varias líneas de la canción que sirven para que cualquier mujer se sienta identificada: "Estoy tan harta de correr tan rápido como puedo, preguntándome si llegaría ahí más rápido si fuera un hombre y estoy tan harta de que vengan a por mí otra vez, porque si fuera un hombre, entonces sería el hombre".