El mal momento por el que atraviesa Raúl González: “debo ser honesto con ustedes”.

Indudablemente, la alegría y la visión positiva de la vida es una de las características que más resaltan en la personalidad del conductor venezolano del matutino “Despierta América”, quien ante los momentos complicados aporta una cuota de optimismo para sobrellevar ese tipo de situaciones. Sin embargo, el presentador ha reconocido que está atravesando por días difíciles.

Raúl González se caracteriza por ser una persona positiva y alegre.

Raúl González utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia en la cual habla abiertamente de lo que le está pasando y como le está haciendo frente a esta situación.

La historia compartida por el periodista venezolano deja en claro que está viviendo unos días difíciles, y muy por el contrario de ocultarlo, lo que hizo fue exteriorizar su padecimiento y demostrar que en estos momentos complicados sale a relucir la fortaleza de cada persona para hacerle frente a situaciones complejas.

Raúl González utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus fans.

"Confieso que no han sido días fáciles por muchos aspectos. Debo ser honesto con ustedes", escribió Raúl. Si bien el conductor no dio detalles de lo que le pasaba, se sinceró al respecto de cómo le hacía frente a este tipo de situaciones antes y ahora. “Antes, me hubiese sumergido en la comida. Hoy mi terapia mental y física, es el ejercicio”, finalizó el mensaje González.

Lo cierto es que el venezolano sigue manteniendo la entereza, y con la mirada puesta adelante, está dispuesto a hacerle frente a cualquier inconveniente que se le presente de una manera muy distinta a la que con anterioridad estaba acostumbrado, demostrando que para vivir una vida saludable, es necesario trabajar en la salud mental de cada uno.