Cuánto gana Iggy Azalea con sus fotos hot y cuáles son las que no te puedes perder

Hace años atrás, Iggy Azalea saltó a la fama en Australia, su país natal, y también en todas partes del mundo. La estrella decidió dar a conocer su música y su talento para el rap; de esta manera, se robó la atención de toda la audiencia con la canción Fancy junto a Charli XCX en 2014. Desde entonces, todos conocen de lo que es capaz y disfrutan de sus álbumes.

Pero además de dejar su huella en la industria musical, la cantante también quiso incursionar en otra faceta. De esta manera, siguió los pasos de muchas celebridades y se abrió una cuenta en OnlyFans. Debido a que es dueña de una gran belleza, en pocas horas obtuvo millones de dólares.

¡Más diosa que nunca! Iggy Azalea se roba todas las miradas en Only Fans.

A inicios de marzo, la estrella decidió probar una de las plataformas que más fanáticos consiguió en el último tiempo y que más millones generó. Por supuesto, estamos hablando de OnlyFans. Desde que salió a la luz, fueron varias las celebridades que decidieron exponer su belleza en dicha página y cosechar una gran suma de dinero.

Debido a que es dueña de un cuerpo sorprendente y de una belleza única, Iggy Azalea comenzó a subir diferentes fotos y videos en dicho sitio. Por supuesto, no cualquiera puede acceder a este material. No se trata de contenido gratis, sino que hay que abonar una suscripción de 25 dólares por mes.

Para muchas personas, este dinero completamente lo vale. En las primeras 24 horas que creó su cuenta en dicha plataforma, la rapera logró cosechar una alta suma de dinero. En redes sociales, varios usuarios aseguraron que alcanzó la sorprendente cifra de 300 mil dólares. Por supuesto, esta información generó un gran revuelo.

En las redes sociales y también en varios portales de comunicación, aseguraron que la estrella malgasta este dinero en varios lujos. Por supuesto, la intérprete prefirió no quedarse callada y salió a hablar sobre esta información que generó tanto escándalo. Aunque no confirmó si obtiene esa suma de dinero, sí dijo que ella puede gastar su plata como quiera.

El escultural cuerpo de Iggy Azalea.

"Por favor, dejen de inventar cosas para apaciguar a los demás. No me gusta. Dejen de intentar justificar lo que hago con mi propio cuerpo usando como excusa la música. Me gasto el dinero en coches, barcos y diamantes. Y tampoco me siento mal por ello", declaró la rapera en su cuenta de Twitter.

Entre las más recientes adquisiciones de la artista se encuentra un Rolls-Royce Phantom, cuyo valor oscila en más de medio millón de dólares. Aunque sus suscriptores de OnlyFans se llevan el mejor material, en su cuenta de Instagram la estrella también comparte imágenes sensuales donde presume sus curvas y gana nuevos seguidores.