¿Romance en puerta? Este es el motivo por el que Timothée Chalamet y Kylie Jenner fueron tendencia en las redes sociales

Hasta el momento se trata sólo de un rumor pero cuando las redes sociales hablan no suelen equivocarse. Esta noticia nos emociona porque conocemos de memoria el historial de novios de la menor del clan Kardashian-Jenner, Kylie, la mayoría de ellos del palo del rap, desde Tyga a Travis Scott. Sin embargo, desconocemos los romances de Timothée Chalamet y los fans creen que ya es hora de verlo feliz y enamorado. ¿Está comenzando un nuevo romance entre el actor y la empresaria o es sólo una fake new?

El nombre de la empresaria y del actor no ha parado de circular en las redes sociales, sobre todo, en Twitter luego de que una página de rumores hizo pública información no confirmada sobre una supuesta relación entre el actor de Call me By Your Name y la dueña de Kylie Cosmetics.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet fueron tendencia en las redes sociales por rumores de romance.

A través de Instagram, la cuenta DeuxMoi compartió que ha recibido información de múltiples fuentes de que "Timmy C" tiene una nueva novia y que se trata de la menor del clan Kardashian Jenner. Este jueves DeuxMoi continuó publicando que se trata de una alerta de una nueva pareja, aunque previamente habían advertido que la información no estaba confirmada y que podía ser falsa.

El romance entre la menor del clan Kardashian-Jenner no está confirmado pero los rumores crecen.

Otros comentarios en las historias de DeuxMoi en Instagram informaron que tanto Timothée Chalamet, como Kylie Jenner estarán próximamente en Coachella, sin embargo, eso tampoco está confirmado.

kris after seeing timothée in kylie's housepic.twitter.com/xERGQ4ge6a — sara (@mescunts) April 6, 2023

A pesar de que todo lo publicado por DeuxMoi solo se trata de rumores, eso bastó para que tanto el nombre de Thimothée Chalamet, como el de Kylie Jenner se volvieran tendencia en Twitter, donde las reacciones y memes no se hicieron esperar.