Esta es la lujosa mansión que posee Chayanne en Miami

A pesar de que Chayanne no saca disco nuevo hace una década, es uno de los artistas de pop latino más importantes del mundo y sus canciones suenan en las casas de todos. Imposible no moverse al ritmo de Salomé o no cantar a los gritos en un karaoke Lo dejaría todo. Lo cierto es que hace tiempo, el cantante y su familia se mudaron de Puerto Rico a Miami para vivir en una imponente mansión con todos los lujos y donde viven de las mayores comodidades.

La lujosa casa está emplazada en N Bay Road y, con los años, se ha vuelto una atracción para los fanáticos, que se acercan a ver la construcción y a intentar vislumbrar a su cantante favorito. La casa puede ser observada a través de tours en yate que se toman desde la Bahía de Biscayne. Desde allí, la imponente estructura se alza, imperturbable.

Chayanne es propietario de una lujosa mansión en Miami donde vive con su familia.

La mansión fue construida en 2003 y está equipada con cinco habitaciones y seis baños. Allí no solo vive Chayanne, sino que el convive con su esposa Marilisa Maronese y sus hijos Lorenzo e Isadora. La propiedad se completa con muchísimo espacio verde, un jacuzzi, una pileta, un spa privado y un muelle propio, entre otras extravagancias de las que disfrutan Chayanne y su familia.

En total, la propiedad abarca más de 6.000 m² de extensión y, en su momento, costó 5 millones de dólares. Además, cuenta con dos pisos y el proyecto arquitectónico en sí busca unificar el exterior y el interior de la lujosa mansión.

Lorenzo, el hijo de Chayanne, posando a orillas de su piscina en la mansión de Miami.

“Los espacios habitables se ubican entre el patio y el patio delantero, aprovechando al máximo las vistas de la bahía y retirándose por la noche a la serenidad de los jardines. La casa utiliza todos los elementos de arquitectura típicos del clima tropical para proteger la casa del sol, se ha construido utilizando una combinación de elementos de diseño hechos a mano integrados con luz, sombra y naturaleza”, dijeron los arquitectos a cargo del proyecto.

Chayanne está en pareja con Marilisa Maronese hace más de 30 años con quien tuvo dos hijos: Lorenzo e Isadora.

Chayanne, por su parte, parece preferir la cocina y la parrilla al aire libre en su casa, ya que son las áreas que más muestra en sus redes sociales y es una actividad que lo entretiene bastante.