¿Es real? El papá de Piqué echó a Shakira y a sus propios nietos sin importarle su paradero

Shakira está viviendo una vida lejos de su examor. Desde que se separó de Gerard Piqué, la estrella está completamente enfocada en su carrera como intérprete y en el bienestar de sus hijos. Han sido meses difíciles, debido a que descubrió una infidelidad por parte de su ex esposo y mantiene una guerra tanto con él como con su actual pareja.

Por este motivo, decidió alejarse del país donde vivió muchísimos años y compartió grandes momentos de su historia de amor. Actualmente, se encuentra instalada en Miami para comenzar un nuevo capítulo de su vida. Aunque se creía que esta decisión había sido tomada por ella misma, nuevas noticias aseguran que la colombiana fue desalojada por su exsuegro.

¿El exsuegro de Shakira la echó de su propia casa?

Después de más de una década viviendo en España junto a su ex amor Gerard Piqué y sus dos hijos, la colombiana decidió dar vuelta la página y comenzar una nueva vida en Estados Unidos. De esta manera, se mudó con los dos jóvenes a Miami y compartieron esta agridulce despedida en sus redes sociales.

Shakira habría sido desalojada de su propia casa.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad", comenzó diciendo la estrella en su cuentas oficiales. Sin dudas, se trató de un paso difícil pero que debió llevar adelante por su bienestar personal.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!", escribió Shakira muy emocionada.

En medio de esta mudanza, salió a la luz una noticia que impactó a los usuarios de las redes. Según varios portales, la estrella habría recibido una carta en marzo en donde le pedían desalojar la mansión que habitaba con sus dos hijos en Barcelona. Dicha carta estaba firmada por su ex suegro, Joan Piqué, quien es el administrador de Inversiones BCN Two & Two SL.

La información fue compartida por La Vanguardia, quien aseguró que en la carta le pedían a la cantante que abandonara su hogar antes del 30 de abril de este mismo año. Asimismo, también le solicitaban que sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, también abandonaran la casa en la que vivían ya que es propiedad de la mencionada empresa.

Cabe destacar que la propiedad estaba a nombre de la cantante y Piqué, pero en septiembre de 2022 pasó a ser de Inversiones BCN Two & Two SL, empresa que en la que Joan Piqué es administrado y Kerad Holding SL es socio único. Ésta última es la “matriz” de la que surgen las otras empresas del exfutbolista.