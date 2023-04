Dania Méndez sobre los comentarios en su contra que hicieron conductores de Telemundo: “no lo voy a permitir”

La modelo mexicana Dania Méndez fue una de las figuras del mundo del entretenimiento que formaron parte de “La Casa de los Famosos 3”. Sin embargo, hace unos días quedó fuera del reality show de Telemundo y ahora se está enterando todos los comentarios que realizaron en su contra algunos conductores de la misma cadena televisiva, en especial, el presentador del programa “En casa con Telemundo”, Carlos Adyan, quien fue el más crítico al referirse también a la polémica participación de la influencer en “Big Brother Brasil”.

Por su parte, la periodista costarricense Verónica Bastos también ha hablado sobre Méndez, cosa que no le ha caído nada bien a la modelo ni a sus fanáticos.

Recientemente, Dania Méndez dejó la "Casa de los Famosos 3".

Tras su salida de “La Casa de los Famosos”, Dania realizó el jueves pasado una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, plataforma en la que cuenta con casi 4 millones de seguidores, donde se pronunció al respecto de los comentarios en su contra realizados por estos comunicadores.

"Yo sé de dónde vienen las cosas, sé quién ha fomentado el hate hacia mí, quién ha intentado desprestigiar mi imagen y quién ha intentado difamarme como mujer. Se me hace muy bajo que hasta medios de comunicación, que reporteros que se supone que son muy profesionales también lo tomen de una manera tan personal, tanto así que me están juzgando. Estoy siendo una mujer juzgada por ser una mujer libre, por ser una mujer honesta y por ser una mujer que siempre dice la verdad. El hecho de decir que yo vengo de un reality de fiesta no me identifica como persona. Soy una mujer que merece respeto ante todo y que merece respeto de todo tipo de personas. No tengo por qué ser juzgada, para juzgarme solamente está Dios y él es el que me importa", dijo la influencer.

Dania Méndez a los periodistas de Telemundo: "no lo voy a permitir".

Dania Méndez consideró que los periodistas que hablaron de cómo debía comportarse ella son “cero profesional”. "¿Quiénes son ellos para decirme cómo me tengo que comportar? Yo soy una mujer que sabe lo que hace y estoy bien orgullosa de ser una chica reality y estoy bien orgullosa de salir de Acapulco Shore porque eso a mí no me define. Soy una mujer agradecida que supo aprovechar la oportunidad y lo único que hice fue tomarla", expresó Méndez.

"Me juzgan porque vengo de un reality, me juzgan porque me siento en las piernas, me juzgan porque me fui a divertir, me juzgan, ¿por qué? No lo voy a permitir. Y de verdad con los reporteros, con los conductores que han hablado mal de mí, eso habla más de ustedes señores, de su carrera profesional que no saben ser profesionales. Un conductor y un panelista debe de ser íntegro, debe de ser ni pa allá ni pa acá. Entiendo que tengan sus favoritos, pero una manera es demostrar apoyo a tu favorito con acciones, votando por él y hablando bonito que estar atacando a otra participante. Eso no. Defiende a tu participante favorita, defiéndela, sí, claro, estás en todo tu derecho, pero no estás en el derecho de venir a atacar a otra mujer", prosiguió Dania.

Asimismo, y para finalizar, la modelo dejó en claro un último punto. “Una cosa es ser un ser de luz y otra cosa es ser dejada, y yo no soy dejada, así que aquí estoy", concluyó enfáticamente.