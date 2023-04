Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados en una romántica cita a caballo

Bad Bunny es la estrella latina más famosa de los últimos tiempos, por eso, es casi imposible que los paparazzis y los reflectores no estén tras sus pasos. Todo lo que hace el artista ganador del Grammy es para los titulares, como su más reciente salida romántica con Kendall Jenner. En esta oportunidad, el cantante y la modelo decidieron hacer una actividad distinta que les apasiona a los dos, y fueron a montar a caballo.

Kendall Jenner y Bad Bunny llevaron su romance a otro lugar este fin de semana. La pareja fue captada montando juntos a caballo durante una romántica cita en el Centro Ecuestre de Hidden Hills el domingo. De acuerdo con las fotos obtenidas por el sitio de noticias TMZ, la modelo de 27 años se sentó al frente, mientras que el cantante de 29 años la sujetaba con fuerza por detrás.

Bad Bunny y Kendall Jenner tuvieron una cita muy romántica a caballo.

Jenner lució un crop top blanco, jeans y botas para montar con una franela atada a la cintura y guantes en las manos, mientras que el ganador del Grammy se vistió de manera informal con una chamarra color canela, pantalones negros y tenis.

Kendall Jenner ha montado a caballo durante años, y Bad Bunny tiene un par de videos musicales en los que aparece arriba de un caballo, así que parece que han encontrado algo más en común. Como se puede ver en las fotografías, Kendall no pudo contener una sonrisa mientras tomaba fotos con el teléfono de Bad Bunny. La gente que estuvo en el lugar, asegura que la pareja pasó unos 90 minutos montando.

Bad Bunny y Kendall Jenner quisieron tener una cita distinta a las convencionales.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians fue vinculada por primera vez con el cantante de Un Verano Sin Ti en febrero pasado cuando fueron vistos en el mismo restaurante de Beverly Hills. Bad Bunny apareció en los titulares de varios medios ese mismo mes por usar la misma carcasa en su celular que Jenner. En marzo, la pareja comió sushi en West Hollywood y salieron juntos de una fiesta después de los Oscar e intentaron esconderse mientras salían de un club .

El reguetonero incluso aparentemente lanzó una indirecta al ex novio de Jenner, Devin Booker, en su canción Coco Chanel. “El sol de Puerto Rico es más cálido que el de Phoenix”, canta Bad Bunny, aparentemente haciendo referencia al jugador de los Phoenix Suns.

Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos juntos en varias oportunidades.

Jenner salió con Booker de 2020 a 2022, y el atleta recientemente dejó de seguir a su ex a través de Instagram. Durante su relación intermitente, la modelo les dijo en un episodio de The Kardashians que estaba esperando un bebé caballo. Kendall recibió la noticia mientras se alistaba para desfilar en la Met Gala y reveló que pidió esperma de caballo para su cumpleaños.

Jenner, quien ha amado a los caballos desde su infancia, anunció la semana siguiente que se “mudaría a un rancho”. Según palabras de la propia Kendall: "Soy una vaquera real".