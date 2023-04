Así fue el último adiós de Andrés García

El pasado martes 4 de abril, falleció a los 81 años de edad el reconocido actor de telenovelas y cine Andrés García, quien tuvo una larga batalla contra la cirrosis hepática que había deteriorado su salud en el último año. Siendo una de las figuras más reconocidas del mundo del espectáculo, el galán fue despedido como un grande, donde no faltaron amigos, fans, su viuda y hasta uno de sus hijos para darle el último adiós.

Margarita Portillo, su última esposa, cumplió con lo que había anunciado. Los resto del actor fueron velados a puertas abiertas en su casa de Acapulco, Guerrero, México, donde sus fans, familiares, amigos, colegas y medios de comunicación pudieron despedir al protagonista de exitosas películas como “Pedro Navajas” y Chanoc”. Asimismo, su viuda reveló cómo fueron sus últimos días y que su deseo era que se reconciliara con sus hijos, con quienes llevaba una complicada relación, cosa que no sucedió.

Andrés García fue uno de los galanes más cotizados de su época.

Los restos de la estrella de telenovelas mexicanas fueron velados con numerosas imágenes del actor alrededor del ataúd, y objetos personales como su sombrero y bastón. Por otra parte, Margarita Portillo aclaró una noticia que había circulado en las últimas horas sobre cómo había sido el último día de Andrés García.

El último día de Andrés García

Margarita, evidentemente conmovida, comentó que un día antes del fallecimiento del galán estuvieron escuchando “Los casquillos de mi pueblo” y “Devuélveme el corazón”, temas favoritos de su esposo, al mismo tiempo de compartir que Andrés, a pesar de estar débil físicamente, mantenía su fuerte carácter ya que hablaron de cómo esperaba que la gente reaccionara ante su partida.

Margarita Portillo fue la última esposa de Andrés García, con quien estuvo casado durante 25 años.

Margarita Portillo, quien estuvo a lado del actor durante casi 25 años compartió lo que fue una de sus últimas conversaciones con su esposo. “Andrés me dijo ‘¿Te fijaste que cuando se murió fulano de tal, nada más dijeron que murió y no pasó nada?’ y le dije: ‘No, sí, su familia le hizo un homenaje, ‘¡Ah! Su familia... Me dio mucha risa porque aún en ese momento salió su ego de artista. Le digo: ‘¿Qué, mi amor? ¿Cuándo tú te mueras quieres que se arme un relajo, ¿verdad?’ Y me dijo: ‘¡Y se va a armar!’”, relató entre risas.

Si bien Portillo aseguró que no hay intenciones de realizarle un homenaje, se siente decepcionada porque ninguna de las autoridades de Acapulco ni de Ciudad de México se han acercado a ella para hacer al en honor a Andrés García, a quien consideran una de las últimas leyendas del cine mexicano.