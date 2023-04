¿Anuel AA habló de más? Esto es lo que dijo de Karol G, Yailin y sus hijos

Aunque Anuel AA esté muy enfocado en su música y en triunfar con cada una de sus canciones, no podemos negar que el cantante también es una celebridad que se destaca por estar envuelta en varios escándalos. No solo por su vida detrás de las rejas, sino también por su historial amoroso y también por los hijos que tuvo con distintas mujeres.

Estos siempre se destacaron como los temas más polémicos de su vida. Y aunque muchas veces prefirió no referirse a estos temas y contestar con mala gana a los medios de comunicación, recientemente decidió utilizar las redes sociales para hablar con la verdad. A continuación, te compartimos los dichos que escribió en su posteo.

Anuel AA rompió el silencio y habló sobre las polémicas de su vida.

Finalmente, la estrella habló sobre los temas que todos los fanáticos estaban esperando. Recordemos que en el último tiempo, Anuel AA no solo se enfrentó a separaciones bastante polémicas sino que también le dio la bienvenida a su nueva hija. Al mismo tiempo, también tuvo una niña que hasta el momento no reconocía como propia.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete compartió una fotografía en donde aparece junto a Pablo Anuel, su hijo mayor quien nació fruto de su relación con Astrid Cuevas. En la descripción del posteo, la estrella escribió lo siguiente: “Siiii, tienes dos hermanitas hermosas y ya pronto estaremos todos juntos“.

En ese texto, la estrella hace referencia a Cattleya, la bebé que tuvo hace muy poco con Yailin La Más Viral, su ex esposa. Pero también se refiere a una hija que hace tiempo no quería reconocer, la cual tuvo con Melissa Vallecilla y lleva el nombre de Gianella Gazmey. De esta manera, le puso punto final a esta polémica sobre su hija no reconocida.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija, y la amo sin haberla visto aún. Más aún desde que vi a Catta por primera vez. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija”, escribió también en su cuenta de Instagram el cantante.

Al leer estas palabras, muchos usuarios le recordaron a Anuel AA que al principio él no quería saber nada con esta pequeña. Rápidamente, la estrella se defendió de esta acusación: “Tal vez hasta se desencantaron de mí y se decepcionaron y me empezaron a ver con ojos de que soy un mal ser humano, pensando que estaba negando a una de mis hijas sabiendo que era mía. Nunca fue así, pero también sé y entiendo que no maneje la situación de la manera correcta por cómo pasó todo con tanta maldad y mentira…”.

“Ella salió de forma negativa y con maldad diciendo que estuvo conmigo 10 meses en una relación cuando yo nada más la vi cuatro o cinco horas. No opiné nada hasta que dije que era una mentirosa por live porque solo fue una noche de sexo“, declaró con respecto a Melissa Vallecilla.

Recordemos que la muchacha reveló el escándalo en El Gordo y La Flaca, donde contó que el cantante sabía que la prueba de ADN había dado positiva. Aún así, no quería relacionarse con la niña hasta ahora.