Alex Rodríguez celebra importante logro de su hija mayor

El ex beisbolista profesional Alex Rodríguez celebró a través de sus redes sociales el importante logro obtenido por su hija mayor, Natasha, quien a punto de cumplir 18 años acaba de hacer realidad uno de sus grandes sueños. "Tengo tantas emociones, estoy orgulloso de ti", escribió el empresario.

La joven, quien está terminando la escuela secundaria fue admitida en una prestigiosa Universidad de Estados Unidos, donde se formará como artista. Y es que desde muy pequeña la hija mayor de Alex ha mostrado cualidades en el canto y baile, y en el tiempo en el que el deportista fue pareja de Jennifer Lopez, Natasha y la actriz desarrollaron una muy cercana relación, que fue fundamental para decidirse por los escenarios y la actuación.

Natasha, la hija mayor de Alex Rodríguez, se dedicará a la música, baile y actuación.

A través de sus redes, Natasha compartió su emoción por comenzar esta apasionante etapa que próximamente afrontará. "¡Me siento extremadamente honrada y orgullosa de compartir que continuaré mis estudios artísticos y académicos en la Universidad de Michigan, para realizar un BFA en Teatro Musical! Todavía no me puedo creer que se me haya dado esta oportunidad. ¡Es absolutamente un sueño hecho realidad", escribió la joven.

Si bien Natasha siempre demostró su pasión por el arte, la llegada de JLo a su vida reforzó su lado artístico y así lo demostró en las presentaciones de la ex pareja de su padre, donde estaba presente en las gradas cantando y bailando como una verdadera profesional.

Natasha ingresó a una prestigiosa Universidad de arte en Miami.

Asimismo, cuando Jennifer y Alex eran pareja, la estrella de Hollywood trasmitió a la joven conocimientos sobre música, canto y baile, lo que le sirvieron a Natasha para reafirmar su convicción de dedicarse a las artes.

Natasha está decidida a llevarse el mundo por delante, y con el apoyo de sus padres y su hermana menor, todo hace parecer que logrará todas las metas que se trace. Así lo demostró el año pasado interpretando el himno de Estados Unidos en la previa de un partido de béisbol de los “Marlins” en Miami, donde sorprendió a todos con su actuación sobre el escenario.