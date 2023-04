Luciendo una camisa transparente, Dua Lipa elevó la temperatura de las redes con un look ‘black & white’

Belleza, sensualidad, juventud y talento, un combo explosivo que define a la perfección a Dua Lipa que no para de triunfar en cada rincón del mundo. La artista no sólo conquistó al público con sus canciones, sino que deslumbra con su rostro tan hermoso y natural y una figura que se encarga de desfilar sobre cada escenario que pisa. Pero también es toda un referente de la moda y los cambios de looks repentinos que ama compartir con todos sus fans y seguidores en sus redes sociales.

Dua Lipa no solo es una de las cantantes internacionales más escuchadas y queridas por su público, sino que en el mundo de la moda es toda una celebridad con destacada presencia en las pasarelas más importantes. Con su increíble voz, sus canciones son un éxito en todos lados y donde sea que se presenta, sus shows siempre son ‘sold out’. Además, tiene una envidiable belleza natural que todo lo que luce le queda increíble.

Dua Lipa enamoró a todos en redes sociales con un look 'black and white".

Dua Lipa no tiene problemas de cambiar de look o usar diferentes estilos, cada vez que aparece en las redes sociales, sus publicaciones causan furor y marca tendencia en todo el mundo. En su última publicación en su ‘feed’ sorprendió con un look “black and white” elegante y sexy a la vez. La artista lució una camisa blanca transparente con escote en donde se le ve el corpiño negro.

Para la parte de abajo, eligió un pantalón engomado chupín con un cinto con detalles en dorado. Para el maquillaje optó por tonos ‘nude’ y para el peinado tiene el pelo suelto con raya al medio. Por último, entre los accesorios eligió aros dorados.

Esta semana se confirmó que Dua Lipa forma parte del elenco de Barbie, la película.

La cantante explicó que su nombre artístico tiene los orígenes de sus padres, quienes emigraron a Londres hace dos décadas. La palabra Dua significa “Oración” en árabe y Lipa es "amor" en albanés.

Además de los escenarios y las pasarelas, pronto veremos a Dua Lipa en la gran pantalla ya que esta semana se confirmó su participación en el live action de Barbie, la película, una cinta dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.