La terrible revelación de Jeremy Renner: se despidió de su familia a través de una carta mientras estaba en el hospital

Se podría decir que Jeremy Renner comenzó el 2023 con el pie izquierdo: una máquina quitanieves lo arrolló aplastándole una pierna y perdió tanta sangre que casi muere en aquel accidente. Pero demostró ser el ‘Avanger’ que es en la pantalla y con valentía, fuerza y mucha confianza pudo salir del estado crítico en el que se encontraba y volver a su casa junto a su familia para iniciar el proceso de rehabilitación. Sin embargo, en una reciente entrevista admitió un momento muy duro que se le cruzó por la cabeza, realmente pensaba que iba a morir y decidió escribir sus últimas palabras por medio de una carta en su bloc de notas del celular.

“Escribí notas en mi teléfono, mis últimas palabras para mi familia”, le dijo la estrella de Hawkeye a Diane Sawyer en un nuevo clip de la entrevista. Jeremy Renner, quien fue atropellado por una máquina quitanieves el día de Año Nuevo, también le dijo a la famosa periodista que cree que habría muerto ese día si su sobrino no hubiera estado allí. “Si hubiera estado allí, solo, habría sido una forma horrible de morir”, le declaró el actor a Sawyer en el video, que compartió el programa estadounidense Good Morning America.

Jeremy Renner reveló que mientras estaba internado escribió una carta de despedida para su familia.

“Y seguramente, lo habría hecho. Seguramente. Pero no estaba solo, estaba con mi sobrino. El dulce Alex”. En el video de la entrevista también presenta un audio de la llamada al 911 en la que la persona que llama solicita transporte aéreo porque Renner parecía estar en un "estado difícil".

“Alguien está frente a mi casa en el suelo y fue atropellado por un Snowcat, fue aplastado”, dice la persona que llama al servicio de emergencias. “Manden paramédicos, ambulancia… Escúchenme. Necesito, es posible que desee traer Life Flight aquí de inmediato”, agrega la persona que llama. "Está en mal estado". El primer adelanto de la entrevista de Renner mostró al actor con un nudo en la garganta cuando dijo que no le importaría volver a ser atropellado por el quitanieves para salvar la vida de su sobrino.

Jeremy Renner pensó que se iba a morir luego del accidednte con la máquina quitanieves.

“Elegí sobrevivir, no me va a matar, de ninguna manera”, dijo sobre sus heridas. “He perdido mucho músculo y hueso en esta experiencia, pero he sido reabastecido y recargado con amor y titanio”, puntualizó. Como se informó anteriormente, el "trauma torácico cerrado" de la estrella de Avengers requirió que lo trasladaran en un helicóptero y lo sometieran a una cirugía de emergencia.

Renner regresó a casa unas dos semanas después y comenzó a documentar su intensa rehabilitación que inició dos meses después del accidente.

La entrevista completa de Sawyer con Renner se transmitió este jueves 6 de abril por primera vez.