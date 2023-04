Karol G molesta con su imagen utilizada en la portada de una famosa revista: “no me representa”

El reconocimiento de la industria musical al trabajo de la cantante Karol G la ha convertido en los últimos años en uno de los máximos referentes del género urbano, acumulando premios y admiración de millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, la última portada de la revista “GQ” no fue del agrado de la colombiana, quien se mostró molesta con la imagen que utilizó el medio.

A través de sus redes sociales, la intérprete hizo su descargo. "No sé ni por dónde empezar este mensaje", escribió en su cuenta de Instagram. "Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural", continuó la ex novia de Anuel AA.

Karol G sobre la portada de "GQ": "no me representa".

"Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", agregó la cantante.

Con respecto a la imagen que utilizó la revista para su más reciente portada, la artista se reflexionó sobre los estereotipos femeninos que impone la sociedad. "No sé las repercusiones que pueda tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de todos los estereotipos de la sociedad", expresó.

Karol G es una ferrea defensora de la belleza natural de la mujer.

Debido a estas palabras de la estrella musical, sus fans reaccionaron y le hicieron llegar mensajes de apoyo. "Gracias por ser REAL", "falta de respeto, te deformaron", "eres inspiración para miles de chicas en el mundo" y "grítalo reina!", "al editor de esa foto deberían correrlo de inmediato", fueron algunos de los comentarios que respondieron la publicación de la colombiana.

Cabe destacar que “La Bichota” siempre ha defendido la belleza natural de la mujer y no ha sentido temor en mostrarse tal cual es, con todas las virtudes y defectos de su cuerpo, sin hacer caso a lo que opines los demás.