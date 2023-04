Jennifer Lopez es duramente criticada en las redes por su nuevo emprendimiento de bebidas alcohólicas

El pasado miércoles 5 de abril, Jennifer Lopez ha dado un paso más en su exitosa carrera al anunciar su nueva aventura empresarial. Así fue que la “Diva del Bronx” presentó a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 120 millones de seguidores, su marca de bebidas alcohólicas llamada “Delola”.

En esta red social, la empresaria publicó un video donde se la ve promocionando su nuevo producto desde la costa italiana, donde se la puede ver más hermosa que nunca disfrutando de su bebida y asegurando que los cócteles “Delola” son “únicos” y la hacen sentirse muy “orgullosa”.

"Delola" es la marca de cóteles premium de Jennifer Lopez.

SI bien la publicación del clip donde la cantante presenta su nueva empresa ha recibido más de 500 mil “me gusta”, los usuarios no tomaron a bien que la estrella de Hollywood haya lanzado una marca de bebidas alcohólica. Es así que muchos de sus fans expresaron su decepción ya que no olvidan que en múltiples ocasiones la artista ha declarado que no bebe, y además, se suma el hecho de que su esposo, Ben Affleck, ha tenido problemas con el alcohol durante años.

La influencer inglesa Kristen Bear lanzó una de las críticas más duras contra Jennifer Lopez. "Oh wow. Esto es decepcionante. ¿Por qué no crear una marca no alcohólica considerando que tú has hablado abiertamente sobre los efectos negativos del alcohol y que tú misma no bebes? Esto se siente como fuera de tono para ti, estoy genuinamente intrigada de por qué estás vendiendo alcohol", escribió la estrella de YouTube.

Una de las críticas que le hacen a JLo por su marca de bebidas, apuntan a los problemas con el alcohol que tiene su esposo Ben Affleck.

Otras de las reacciones que generó la publicación de JLo fueron las siguientes: "No tiene sentido ¡ella no bebe!" y "pensé que había hablado abiertamente de que no bebías por lo malo que es y también tu marido está en recuperación".

A través de un comunicado, la cantante contó que este nuevo emprendimiento nació hace dos años atrás y que lo lleva adelante junto a Kent Austin y Jenna Fagnan, y su manager y socio Benny Medina.

Asimismo, la mamá de Emme y Max habló con el medio “People en Español” y reveló que este proyecto es parte de un nuevo enfoque en su vida. "Creo que conforme me he ido haciendo menos “workaholic” y he decidido disfrutar más de la vida, era como esto es algo que real, realmente quería hacer", dijo Jennifer.