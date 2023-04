Jennifer Garner abrió su corazón y reveló cómo es la relación con los tres hijos que tuvo con Ben Affleck

El profesionalismo y compromiso que Jennifer Garner demuestra en la pantalla son los mismos que tuvo al momento de formar una familia con Ben Affleck. La pareja estuvo junta por más de 13 años y tuvieron tres hijos. Pero el amor se terminó y llegó el momento de que cada uno tomara su propio camino sin descuidar el bienestar de los tres niños quienes siempre fueron su prioridad. Ahora que la actriz está a punto de estrenar su nueva serie en Apple TV+ y tuvo que ponerse en la piel de una madre que intenta formar un vínculo con su hijastra, habló por primera vez de la relación que tiene con sus propios hijos.

Jennifer Garner y Ben Affleck fueron durante más de 13 años una de las parejas más comentadas de Hollywood hasta que se divorciaron en 2018 y decidieron tomar caminos separados. De su bonito matrimonio nacieron sus tres hijos: Violet de 17 años, Seraphina Rose de 14 y el pequeño Samuel de 11 años. A pesar de que la pareja de actores diera por finalizada su relación hace años, ambos han conservado una bonita amistad demostrando así que su prioridad desde el primer momento han sido sus hijos.

Jennifer Garner abrió su corazón para hablar por primera vez de la relación con los tres hijos que tuvo con Ben Affleck.

Ahora, la actriz de 50 años se encuentra en plena promoción de su próximo proyecto, la nueva miniserie para Apple TV+, The Last Thing He Told Me y ha reflexionado en una reciente entrevista para ET sobre cómo la serie refleja la realidad como madre de 3 hijos. Y es que la ficción cuenta la historia de Hannah, una mujer que hará lo imposible para establecer una buena relación con Bailey, su complicada hijastra adolescente, para así encontrar a su marido que ha desaparecido misteriosamente.

"Creo que mis hijos se sienten así", ha comenzado diciendo dejando caer que sus hijos piensan que ella es un extra. "Se lo tatuarían sin pensárselo, es un hecho. Ya sabes, son unos adolescentes increíbles pero he podido sentir los momentos en los que mi personaje se está mordiendo la lengua y solo reza por que venga la calma", explicó Garner.

Jennifer Garner admitió que sus hijos son muy compañeros con ella y con Ben.

"Dicho esto, una vez más, soy muy cercana a mis hijos y tengo unos adolescentes increíbles", aseguró la actriz. "Leí el libro de la serie con mi hija Seraphina todas las noches antes de acostarse", ha confesando refiriéndose a la novela de Laura Dave con el mismo nombre de la producción. "Nos vimos obligadas a seguir leyendo. Es muy importante leer el libro de la adaptación por todo lo que está en juego. Al final es una historia de amor muy tierna entre una mujer y su hijastra", ha continuado diciendo.

A Garner le acompaña en este nuevo proyecto la actriz de 22 años, Angourie Rice, quien hará de la joven adolescente en la pantalla. "Realmente la amo", ha terminado diciendo la intérprete sobre su compañera Rice. Al parecer este sentimiento es mutuo y es que en una reciente entrevista para ET la propia Rice elogió el increíble trabajo de Garner. "Estaba tan nerviosa por conocerla", comenzó admitiendo la joven. "Fue muy amable, acogedora y cálida. Realmente me confirmó todo lo que ya había escuchado sobre ella, que es solo un rayo de sol. Así es exactamente como me sentí trabajando con ella", continuó.

"Entró en este proyecto conociendo a su personaje, conociendo la historia de adentro hacia afuera. Tenía una copia del libro con ella en todo momento. Estaba doblado, anotado y subrayado", recordó Rice. "Pero creo que en lo que Jen es realmente buena es en hacer que todos se sientan incluidos y parte de un equipo", terminó asegurando la joven intérprete sobre su compañera.