Christina Aguilera se destapó y habló como nunca antes sobre su sexualidad

Desde los inicios de su carrera, mucho se ha dicho sobre la sexualidad de Christina Aguilera. Es que la artista derrocha sensualidad y provocación con sólo una mirada. Pero lo cierto es que la intérprete de Beautiful tuvo sus primeras relaciones íntimas de adulta, de una manera responsable y asegurando que es un encuentro en el que le gusta mucho disfrutar y explorar caminos nuevos para no caer en la monotonía.

La cantante Christina Aguilera habló abiertamente sobre su sexualidad durante una charla en el podcast Call Her Daddy (la emisión donde otras famosas como Hailey Bieber han hecho íntimas revelaciones) donde reveló, entre otras cosas, cómo fue que perdió la virginidad y dio algunos consejos a sus fans para practicar sexo oral.

Christina Aguilera habló como nunca antes sobre sexualidad.

Con 42 años de edad y más de tres décadas de carrera profesional, la intérprete de Beautiful, que debutó en el medio artístico a los 13 años, habló con brutal honestidad de su vida íntima con la finalidad de empoderar y concientizar a las mujeres sobre su propio bienestar sexual y, para ello, hizo confesiones sobre cómo ha vivido ella misma su erotismo.

De los consejos más polémicos que dio la cantante de Ven conmigo fue el de consumir semen, ya que asegura que tiene muchos beneficios. “Tragar semen es algo realmente bueno. Tiene mucha proteína. Hay mucho que decir a favor de hacerlo, después de tanto trabajo”, explicó la también compositora y actriz.

Christina Aguilera aprovechó el espacio para darle una serie de consejos a sus fans sobre concientización y empoderamiento en las relaciones sexuales.

Christina Aguilera, quien es una cantante estadounidense con ascendencia ecuatoriana, por el lado de su papá, y quien pertenece a la generación de estrellas del programa infantil El Club de Mickey, donde también estuvieron Britney Spears, Justin Timberlake y Ryan Gosling, aseguró durante su participación en el podcast Call her daddy, conducido por Alexandra Cooper, que una de las cosas más importantes para ella es estar con una persona que esté dispuesta a explorar su sexualidad.

“Hay algunos tipos a los que no les gusta que les toquen los testículos, y hay otros a los que les gusta que les hagan cosas brutales en ellos. Hay muchos niveles diferentes”, señaló la intérprete de Not myself tonight.

Christina Aguilera confesó que tuvo su primera relación sexual ya de adulta.

De la misma manera, Christina mencionó que ha tenido relaciones sexuales en lugares que ella calificó como “salvajes”, como en el baño, así como en un avión comercial, pero a pesar de estas situaciones dejó en claro que no fue una adolescente precoz con respecto a su despertar sexual, ya que reveló que perdió la virginidad cuando era grande, ya que era algo “muy nuevo para ella”, situación que contrasta con la creencia de la opinión pública que siempre ha especulado con que su vida sexual inició a muy temprana edad.