Andrés García había rechazado a William Levy para que lo interpretara el su bioserie que estaba preparando

El actor Andrés García, quien falleció el pasado 4 de abril de 2023, habló en varias ocasiones que estaba preparando su bioserie. Fue así que el galán le había cedido todos los derechos de su historia a una amiga de la infancia, la productora Yolanda Garza, quien reveló tras la muerte del protagonista de la película “Pedro Navaja”, que éste había rechazado a William Levy para que lo interpretara en la producción biográfica.

Andrés García quería a un actor que tenga su misma sonrisa.

"Es real no quiso a William Levy. En primer lugar me decía 'no te adelantes, tenemos que hacer un casting muy especial. Tienes que checar que el actor que vaya a hacer mi personaje, olvídate que sea guapo, debe tener la misma sonrisa que tenga yo. Y que sea buen actor. Como director me voy a encargar de dirigir bien a quién vaya a hacer mi personaje'", comentó Yolanda Garza.

Asimismo, la productora confesó que Andrés García quería tres actores distintos para que lo interpretaran en las distintas etapas de su vida. Asi también, el fallecido galán rechazó a su hijo Leonardo para que le de vida a su personaje en sus años de madurez. “'Para mí Yolanda Garza es Leonardo García', entonces me dijo 'no, no quiero involucrar a nadie de mi familia en este proyecto. No quiero problemas y no me vuelvas a decir que quieres a Leonardo García'", expresó Garza.

Andrés García falleció a los 81 años de edad tras haber pasado varios meses con complicaciones de salud.

La productora reveló como comenzó el proyecto que logró terminar con los relatos de Andrés García y aseguró que se realizará un casting como era la voluntad del actor. “La historia viene desde el 2020, entonces, la idea era él dirigir, yo como productora. Estábamos muy animados, de pronto se viene la pandemia. Seguíamos trabajando porque me decía Andrés 'belleza tenemos que seguir con lo de la bioserie porque ¿cuándo se va a quitar esta fregadera? Entonces, no nos va a ganar el tiempo'. Entonces vine y estuvimos trabajando en el paraíso de su casa, grabando los videos. Los últimos que tengo son de hace seis meses. Terminamos todo, todo lo que tiene que ver con su vida, con lo que él quiere que se diga. Es el inicio de la leyenda”, finalizó Yolanda Garza.