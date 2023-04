Se subastará el icónico traje blanco que usó John Travolta en Fiebre de sábado por la noche

Para los cinéfilos acérrimos y los no tantos, hay objetos, prendas, bailes, o incluso, diálogos históricos que lograron traspasar la gran pantalla y quedarse en la memoria colectiva de las audiencias. Increíblemente, este 2023 se cumple el primer centenario de la cultura pop y con motivo de homenajear al cine se subastarán varios artículos icónicos del séptimo arte como el traje blanco utilizado por John Travolta en Fiebre de sábado por la noche que incluye un plus especial: el sudor del actor.

Pero no será el único artículo que se pondrá a disposición, ya que para celebrar los 100 años de historia de la cultura pop, la casa Julien’s Auctions también ofertará otros productos representativos de films estadounidenses que lograron gran taquilla. Por ejemplo, se vende al mejor postor el machete utilizado por Harrison Ford en Indiana Jones, la varita de sauco de Harry Potter y La Orden del Fénix y un prototipo del casco de Iron Man, por citar algunos.

El traje de John Travolta, sin embargo, es la pieza central de la subasta. Está hecho en poliéster y el actor se lo puso para bailar More than a woman, de los Bee Gees en la popular película que protagonizó al lado de Karen Lyn Gorney, bajo la dirección de John Badham. El look está compuesto por un pantalón bota campana, una chaqueta y un chaleco, pero en la subasta también se incluirá la camisa que todavía tiene la etiqueta de Pascal of Spain, así como rastros del sudor de Travolta y signos de desgaste, según un comunicado de la casa Julien’s que publica CNN en Español.

El precio de apertura del traje, diseñado por Patrizia von Brandenstein, es de 25 mil dólares y en lo que va de esta semana se incrementó a 60 mil por lo que, de acuerdo a la empresa, ya es el artículo más valioso de toda la variedad.

Se espera que incluso alcance un valor estimado de entre 100 mil y 200 mil dólares para cuando termine la pugna el 23 de abril próximo. Cabe destacar que gracias a su desempeño en esta producción fílmica, Jonh Travolta fue nominado al premio Oscar 1978 como Mejor Actor y aunque no lo ganó, sí se convirtió en uno de sus trabajos más representativos y memorables.

Debido a que Saturday Night Fever en 2010 fue reconocida por la Biblioteca del Congreso por su valor cultural, histórico y estético, ya también fue catalogada en el Registro Cinematográfico Nacional de Estados Unidos.