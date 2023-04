Las fotos íntimas de Bruce Willis tras su diagnóstico de demencia

La vida de Bruce Willis dio un giro de 180 grados desde hace un año. Afectado por su cuadro diagnóstico final de demencia frontotemporal, el actor sufrió un cambio significativo en su vida y mucho se ha hablado de la manera en la que comenzaron a aparecer algunas secuelas de su enfermedad.

Es por eso que, cada vez que Bruce Willis aparece en alguna una imagen nueva de esta actualidad en la que vive recluido, hay mucha repercusión en las redes. Y sabiendo que el asedio de la prensa puede ser muy fuerte, a veces desde su familia se filtran algunas postales para transmitir algo de tranquilidad a los fans y el mundo del espectáculo.

Una de las postales en las que Bruce Willis toca el piano junto con su hija Mabel Ray.

Fue entonces que Emma Heming, la esposa del famoso, decidió compartir una serie de imágenes inéditas a través de su Instagram, en los que se lo puede ver al actor junto a su pequeña hija Mabel Ray.

No sólo se trata de fotos sino también de un video muy emotivo que acompañó, musicalizado con el tema 'Pictures of You' de The Cure. Hablamos de una serie de flashes de Bruce Willis nunca antes vistos junto a su hija.

Todo esto tuvo lugar durante el fin de semana, ya que fue el cumpleaños de la pequeña Mabel Ray y con este motivo su madre decidió subir un posteo para saludarla y además mostrar algunas fotos del protagonista de 'Duro de Matar'.

Entre las postales que aparecen en el clip hay imágenes de padre e hija de vacaciones, tocando el piano, de cuando la nena era una bebé, mientras ella juega en un parque y también durante un día de pileta.

Bruce Willis y su hija menor, Mabel Ray, disfrutando de una tarde de pileta.

Estas nuevas imágenes se suman a las que publicó Demi Moore, ex de Bruce Willis, hace unos días atrás cuando celebraron el cumpleaños del artista. En ese momento, se lo podía ver mientras le cantaban un muy emotivo feliz cumpleaños.

Recordemos que la actriz de 'Ghost' y 'Striptease' confirmó en febrero de este año que el actor había recibido su diagnóstico final de demencia frontotemporal, un cuadro irreversible que limita la comprensión cognitiva del actor. La intérprete, que también comparte tres hijas con el artista, explicó también que su cuadro de salud evolucionó desfavorablemente desde que le diagnosticaron afasia en marzo de 2022.