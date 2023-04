Este es el nuevo emprendimiento de Jennifer Lopez

Es sabido que Jennifer López es una de las mujeres más exitosas del planeta, y es reconocida no solo por ser cantante y actriz, sino también por su faceta de empresaria ya que cuenta con afamadas líneas de ropas y productos para belleza. Ahora, la esposa de Ben Affleck presentó su nuevo emprendimiento. Se trata de “The House of Delola LLC”, firma que comercializa cócteles artesanales a base de licores premium, ingredientes naturales de primera calidad, sin gluten y con menos calorías que los preparados tradicionalmente.

Jennifer Lopez comenzó con este emprendimiento hace dos años.

"Me encanta divertirme y relajarme con mis amigos, pero nunca había encontrado una bebida adecuada para mí. Buscaba algo con lo que pudiera disfrutar y que se adaptara a mi forma reflexiva de vivir la vida. Al no encontrarlo, decidí crear Delola", expresó la “Diva del Bronx” a través de un comunicado.

"Mis objetivos eran mejores ingredientes, mejor sabor y menos calorías que los cócteles tradicionales. Algo fácil, divertido, fresco y delicioso. Cada bebida viene enfrascada en una botella de cristal lista para servir. Simplemente se vierte sobre hielo y a disfrutar", añadió JLo.

"Delola", la nueva marca de cócteles de Jennifer Lopez

Este nuevo emprendimiento de Jennifer Lopez comenzó hace dos años junto a Kent Austin y Jenna Fagnan, y su manager y socio Benny Medina. "Estoy muy emocionada de finalmente compartir Delola con el mundo", expresó Lopez.

Jennifer también está ayudando a desarrollar un programa de becas que aportará dinero para la educación superior de mujeres que de otro modo no podrían recibir esa educación. "Delola ha sido un viaje emocionante e inspirador y estoy increíblemente orgullosa de lo que estamos a punto de llevar a la gente de todo el mundo", dijo JLo.

Cabe destacar que “Delola” ofrece tres sabores que ya se pueden degustar, Bella Berry Spritz, Paloma Rosa Spritz y L'Orange Spritz.