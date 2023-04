Esta fue la reacción de Ben Affleck ante las canciones que le dedicó Jennifer Lopez

No fueron 20 años de idas y vueltas, pero fueron dos décadas de esperar el momento adecuado para reencontrarse y darle otra oportunidad a su amor jamás extinto. Jennifer Lopez y Ben Affleck son un ejemplo de que es posible comenzar de nuevo siendo personas distintas y más maduras. Se viene el estreno de la nueva película del intérprete de Batman y en una de las últimas entrevistas tuvo la oportunidad de hablar sobre las piezas musicales que su esposo le dedicó.

Ben Affleck se encuentra en plena promoción de su nueva película, Air, junto a su amigo de toda la vida Matt Damon. Hace unos días, durante la presentación en Los Angeles, Jennifer Lopez nos sorprendía con un espectacular vestido de corte sirena que eligió para acompañar a su marido al evento. Pero no fue la única sorpresa de esta premiere, la familia al completo de Matt Damon hacía una rara aparición en la que pudimos ver a sus tres hijas. Y ahora los dos actores están dando entrevistas para que todos vayamos al cine a ver la historia de las icónicas zapatillas Jordan.

Ben Affleck reacionó ante las canciones que Jennifer Lopez le dedicó.

En esto se encontraba Ben Affleck cuando no dudó en poner sobre un pedestal a JLo. El actor se encontraba haciendo una entrevista para un podcast cuando le preguntaron cómo se sentía al tener dos canciones dedicadas a él. Su respuesta fue maravillosa, "Las canciones que se han escrito sobre mi las ha escrito la mejor artista en la historia del mundo, Jennifer Lopez". Estas fueron las palabras de admiración que le dedicó Affleck, de 50 años, a la Diva del Bronx y que hicieron que todos se derritieran en ese momento.

El actor hablaba de las canciones Dear Ben, que escribió JLo para su disco This is me...Then y sobre la segunda parte que está preparando para su nuevo álbum This is me...Now, a la que ha llamado Dear Ben part II y que estamos deseando escuchar. Además él ha dicho que no cree que las canciones estén directamente dedicadas a él sino que están inspiradas en la relación que tuvieron y tienen.

Ben dijo que las canciones sobre él "las escribió la mejor artista en la historia del mundo",

Sin duda, estas palabras van directas a la lista de momentos icónicos en la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck por lo bonito que es hablar de la admiración que sientes sobre tu pareja en público, aunque ella no esté presente.