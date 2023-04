El nuevo propósito de Eiza González en los proyectos futuros que se vengan en la pantalla

Eiza González es una de las actrices mexicanas del momento elegida por todos los cineastas para sus nuevas producciones. Su ingreso a Hollywood fue inmediato pero esto le costó varios sacrificios como dejar su lugar de origen y arriesgarse a nuevas oportunidades. Ahora que se codea con las máximas estrellas del cine, se da la posibilidad de poder elegir de qué propuestas formar parte como la serie Extrapolaciones de Apple TV+ en la que su personaje intentará generar conciencia sobre el mundo actual en el que vivimos.

Eiza González quiere crear conciencia en su público, por ello dio un giro importante en su carrera profesional, pues a pesar de ser fan de la ciencia ficción, ahora decidió desempeñar trabajos que abordan temas más profundos. Por tal motivo, la actriz desarrolla proyectos como la película Ash junto a Aaron Paul, donde interpreta a una trabajadora en una estación espacial, y The Ministry of Ungentlemanly Warfare, en la que actúa con Henry Cavill en una historia sobre la Segunda Guerra Mundial.

Eiza González protagoniza el sexto episodio de la serie Extrapolaciones.

A pesar de que el primero de los proyectos se ambienta en el espacio exterior y el segundo está basado en un hecho histórico, Eiza asegura que ambos tienen la intención de provocar reflexiones entre los espectadores al exhibir cómo es la humanidad y cuáles son las consecuencias de su desarrollo. “Estoy en un estado donde las cosas que a mí me llaman la atención me atraen cuando leo las noticias o veo en el mundo que estamos viviendo. Las conversaciones que a mí me gusta tener con mis amigos son sobre la crisis existencial de a dónde vamos y qué va a pasar con nuestro mundo”, detalló la actriz.

Y continuó: “Ni siquiera hace 10 años cuando yo vivía en México estábamos viviendo este tipo de crisis existenciales. Todos los proyectos que conllevan adelante en mi carrera estarán involucrados con ello, con momentos que son cruciales para la sociedad, para la guerra. La palabra constante en mi carrera es ‘crucial’”, recalcó la mexicana.

Extrapolaciones cuenta con grandes figuras de la talla de Eiza González, Meryl Streep, Kit Harington y otros.

Ante este escenario, es que la mexicana decidió unirse a la serie Extrapolaciones de Apple TV+, que contará con ocho episodios que abordan a la humanidad sufriendo en extremo debido al cambio climático. Cada capítulo contará una historia diferente que al final se enlazará con los demás, y tendrá un elenco que incluye a artistas como Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Edward Norton, David Schwimmer, Keri Russell, Marion Cotillard y Tobey Maguire, entre otros.

"Se vuelve más interesante como audiencia cuando nos volvemos curiosos de lo que sucede en estos momentos. Me gusta hacer contenido que refleje que lo que estoy leyendo me está estimulando mentalmente", agregó. En el sexto episodio que se transmitirá este viernes, González dará vida a Elodie, una influencer que cree saber lo que es mejor para el mundo.

“Ponemos a la audiencia a pensar. Estamos acostumbrados a consumir, consumir, consumir en esta celebración (de Fin de Año), pero eso en un futuro no va a ser tan sencillo. Estamos en un momento donde realmente todas las decisiones que estamos tomando van a tener un impacto muy grande”, manifestó Eiza.

“Es una conversación profunda de las opciones que tenemos como seres humanos y qué somos capaces de sacrificar para sobrevivir. Estamos más consumidos en el afecto de sobrevivir como sociedad en lugar de estar preocupados de si perdemos este planeta. No tenemos plan B, sólo plan A”, concluyó Eiza.