Así fue la vez que por venganza una ex novia mandó a matar a Andrés García

El pasado 4 de abril, a los 81 años de edad, falleció Andrés García, uno de los galanes latinos más codiciados de su época. El actor, quien se casó en tres oportunidades y tuvo cuatro hijos, fue un mujeriego confeso que a la hora de comenzar una relación sentimental siempre dejaba en claro a sus compañeras que era infiel. Es así que el protagonista de la película “Chanoc” despertaba tales pasiones que una ex novia venezolana lo mandó a matar por venganza. "Me han intentado matar, que recuerde tres veces”, confesó en vida.

Andrés García fue un declarado mujeriego.

El actor tuvo un romance con esta mujer en Venezuela, y en una oportunidad, volvió a ese país pero ya estaba casado. Igualmente, a pesar de su estado civil, García recibió flores con un mensaje de su ex novia. “Fulanito, ¿te acuerdas de las noches que hemos pasado en Venezuela? A mí no se me han olvidado, espero que esta vez, aunque vienes casado, no te olvides de mí, me hagas un 'espaciecito'. Y ahí decía cosas medio cachondas", comentó García en una oportunidad.

Como Andrés rechazó la propuesta de la venezolana, la mujer mandó a matar al actor por venganza, pero lo confundieron con un empleado y se salvó. "Lo ametrallan a él, se salvó de milagro ¿eh? Se quedó mudo por dos meses", contó Andrés en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

En sus últimos meses de vida, la salud de Andrés García se vio deteriorada debido a la cirrosis hepática que padecía.

El galán, quien falleció debido a complicaciones de una cirrosis hepática que lo tuvo muy delicado de salud durante los últimos meses, confesó en varias ocasiones que sus infidelidades le trajeron muchos problemas. "Infiel, por eso venían los pleitos y las separaciones. Pero he tenido mujeres muy bellas, muy hermosas, muy encantadoras. Me casé con varias de ellas y con otras no me casé porque estaba ya casado, pero vivía con ellas. He vivido como unas 16 mujeres diferentes", dijo en una entrevista para el programa mexicano de televisión “El minuto que cambió mi destino” de Imagen TV.

Asimismo, Con respecto a la cantidad de mujeres que pasaron por los brazos del actor, Andrés recordó que fueron muchas. "Deben haber sido más de mil. Recuerdo que empecé a contar desde los 12 años, porque fui un niño precoz, era alto para mi edad, y hasta los 19 años estuve contando las mujeres con las que había hecho el amor y andaba como por seiscientas y pico, ochocientos, no me acuerdo. Porque era una locura el enamoramiento que a mí me daba por las mujeres", dijo el actor de origen dominicano.