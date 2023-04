La razón por la que Hugh Jackman se sometió a dos biopsias

Hugh Jackman se encuentra atravesando un gran momento profesional, sobre todo, con el anuncio de su regreso en la piel de Wolverine con la producción de Deadpool 3. Además de ser una de las estrellas de Hollywood más queridas y admiradas también se compromete con la salud de sus fans y les advierte sobre los peligros que puede traer el sol si no usamos protector. Esta preocupación se debe a que hace 10 años le detectaron carcinomas que podrían despertarle cáncer en la piel si no se realiza controles médicos con regularidad.

Desde 2013, el actor australiano ha estado en riesgo de padecer cáncer de piel, por lo que se ha sometido a un total de seis biopsias y recién suma dos más, según informó a través de sus redes sociales. Con un pequeño parche en su nariz, Hugh explicó que acudió al médico debido a que le aparecieron dos pequeños puntos en esta región de su cara, por lo que le practicaron dos biopsias a fin de descartar cáncer.

Hace diez años, Hugh Jackman debe someterse a distintos procedimientos para prevenir el cáncer de piel.

“Lo sabré dentro de dos o tres días y se los haré saber”, comentó a través de un video en el que destaca un pie de foto exhortando a sus millones de seguidores para que usen protector solar. “Sé que me han oído hablar de mis carcinomas de células basales antes. Voy a seguir hablando de ellos, si es necesario. Y si esto le recuerda a una persona que debe ponerse protector solar con un SPF alto, entonces estoy feliz”, apuntó el actor.

Esta no es la primera vez que el intérprete del afamado Wolverine se refiere a su enfermedad, lo ha hecho en repetidas ocasiones a fin de crear conciencia en torno a la importancia de cuidarse de los rayos del sol. “La gente puede aprender de esto. Yo era una persona normal, australiano y con padres ingleses, o sea que la genética no era genial, pero iba a la playa sin protección solar y todas las cosas que me han pasado a mí son daños de hace 25 o 30 años”, relató.

Hugh Jackman se hizo dos biopsias en la nariz para descartar la posibilidad de cáncer.

“He tenido cinco o seis episodios y tendré más. Ninguno pone en peligro mi vida, pero tengo que hacer revisiones cada tres meses. Pienso que los jóvenes deben saberlo. Si ven que Lobezno lleva protección solar, igual ellos también se la ponen”, ha declarado Hugh Jackman en ocasiones pasadas.

En agosto de 2021, se sometió a la más reciente biopsia y de nuevo hizo un llamado a sus fans. “Hagan revisiones regulares sobre su piel, nunca piensen que esto no les puede ocurrir a ustedes y, sobre todo, usen siempre loción solar", insistió en aquel entonces.