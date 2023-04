Flechazo: así fue como se conocieron Chayanne y Marilisa Maronesse hace más de 30 años

Chayanne es uno de los artistas latinos más escuchados y queridos del mundo. No sólo cosechó admiradores por sus canciones románticas y sus dotes para el baile, también es dueño de un rostro muy atractivo y no hay quien no haya caído rendido a sus pies. Lo cierto es que al puertorriqueño le robaron el corazón hace más de 30 años en un concurso de belleza cuando apareció en traje de baño negro con transparencias y el cantante se quedó sin palabras. Esa fue la primera página de una historia de amor que tendría muchos capítulos por delante y que todavía tiene demasiado por contar escrita por el cantante y Marilisa Maronesse.

Muchos conocen a Marilisa por ser “la esposa de Chayanne”, además que sus hijos Isadora y Lorenzo la presumen en las redes, pero no todos saben cómo se conocieron. Chayanne y Marilisa Maronesse se conocieron hace más de 30 años, en un concurso de belleza en el que ella participó y aspiraba llegar al Miss Universo.

Chayanne y su esposa Marilisa Maronesse se conocieron hace más de 30 años.

Fue en 1988 cuando Chayanne se presentó en el Miss Venezuela, donde Marilisa representó al estado Portuguesa, y aunque no ganó, se robó el corazón del cantante. En una foto compartida en una cuenta fan se ve el momento exacto en el que Chayanne canta en el concurso mientras Marilisa desfila en traje de baño elegante en tono negro, con transparencias y brillos.

Chayanne conoció a Marilisa en un concurso de belleza y quedó sin palabras al verla.

La belleza de Marilisa es innegable y se veía como una muñeca Barbie, con una figura espléndida, y el cabello largo y rubio, y por supuesto, flechó al cantante. El cantante no podía dejar de mirarla mientras ella desfilaba, y el amor era mutuo, por lo que luego del concurso comenzaron a hablar y hasta formar una hermosa relación.

Desde el momento que se conocieron, Chayanne y Marilisa Maronesse no volvieron a separarse.

Luego, en 1992 se casaron y en 1997 recibieron a su primer hijo, Lorenzo, y en el 2000 agrandaron la familia con Isadora. Ahora, más de 30 años después, la pareja sigue igual de enamorada y feliz. Marilisa y Chayanne son una prueba que el amor verdadero y duradero existe, y dejan claro que estarán juntos hasta que la muerte los separe.