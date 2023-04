Sam Asghari fue visto sin su anillo de bodas y crecieron los rumores, ¿hay crisis matrimonial con Britney Spears?

Desde que se convirtió en la Princesa del Pop, la vida de Britney Spears jamás ha sido un secreto y siempre es una de las celebridades que acapara todos los titulares a diario porque si hay algo que le resulta imposible es pasar desapercibida. Su matrimonio con el modelo Sam Asghari no ha sido la excepción y los rumores de los últimos días aseguran que habría problemas en la pareja al ser vistos sin sus anillos de boda. ¿Qué está sucediendo entre la cantante y su marido?

Britney Spears y Sam Asghari siguen juntos y mejor que nunca a pesar de haber sido vistos sin sus anillos de boda recientemente. El representante del actor y modelo, Brandon Cohen, confirmó que su cliente no tiene problemas matrimoniales con la estrella del pop, publicó el sitio de noticias Page Six.

En los últimos días, Britney Spears y Sam Asghari fueron vistos sin sus anillos de compromiso.

El publicista de BAC Talent agregó que Asghari, de 29 años, simplemente se quitó el anillo porque está filmando una película, reafirmando lo que una fuente le dijo previamente al portal. Mientras tanto, los representantes de Spears, de 41 años, no han respondido a las múltiples solicitudes para obtener alguna declaración.

La ganadora del Grammy y su esposo incendiaron las alarmas y despertaron preocupaciones sobre su matrimonio cuando ambos fueron vistos sin la simbólica pieza de joyería. Spears fue vista llegando al aeropuerto Los Ángeles el martes sin su anillo de bodas antes de viajar con su amigo y manager, Cade Hudson a Los Cabos. Asghari no pudo unirse a las vacaciones porque está ocupado con el trabajo.

El representante del modelo argumentó que Sam Asghari está grabando una nueva película, por eso, no usa su sortija.

Su representante también señala que el actor de Family Business publicó una foto de sí mismo en sus historias de Instagram con su anillo de bodas claramente visible. Spears y Asghari se casaron en una boda repleta de estrellas en la casa del cantante de Toxic en California en junio de 2022.

Desde entonces, la pareja ha tenido que lidiar con múltiples polémicas sobre su matrimonio. En diciembre de 2022, Asghari negó haber estado "controlando" la vida de la intérprete de Oops!...I Did It Again. “No, ni siquiera controlo lo que cenamos”, bromeó el ex entrenador personal a TMZ en ese momento. "Sabes, en el pasado, han sucedido muchas cosas, así que entiendo de dónde vienen los comentarios de los fanáticos". Agregó: “Sólo están siendo protectores. En todo caso, están siendo buenos fans”.

Sam Asghari aseguró que su matrimonio con Britney Spears está mejor que nunca y ella es totalmente responsable de su vida, nadie la controla.

Luego, en febrero el actor de Black Monday reiteró que su esposa tiene “total control” de su vida en medio de informes de que personas de su círculo íntimo estaban planeando una intervención. “Mi esposa tiene el control total de su vida y continuará tomando todas las decisiones relacionadas con su cuidado, independientemente de las circunstancias”, dijo Asghari en ese momento.

El bienestar de Spears ha sido cuestionado por muchos de sus más fanáticos después de que su tutela de 13 años terminó en noviembre de 2021. Sin embargo, la estrella de Crossroads recientemente criticó a los fanáticos que fueron “demasiado lejos” al pedirles a los policías que fueran a su casa para ver que estuviera bien. “Durante este tiempo de mi vida, realmente espero que el público y mis fanáticos, a quienes quiero mucho, puede respetar mi privacidad en el futuro”, escribió Spears en sus redes sociales.