La terrible enfermedad que puede dejar ciego al famoso streamer Ibai

Desde que comenzó su carrera como streamer, Ibai Llanos se convirtió en una de las personas más famosas de la actualidad. Con su humor tan singular y una personalidad tan característica, el español logró conquistar a un público de todas las edades y de todos los países. De esta manera, se convirtió en el rostro de grandes éxitos en internet y también llevó adelante proyectos que sorprendieron a la audiencia.

Lamentablemente, su vida no es siempre una maravilla. El año pasado, el youtuber reveló una triste realidad que le toca afrontar y un problema de salud que lo acompaña desde hace un tiempo. De acuerdo con sus propias palabras, tiene grandes posibilidades de quedar ciego del ojo izquierdo.

Ibai y los problemas de vista que tiene en su ojo izquierdo.

Los problemas de visión que enfrenta el streamer no son una novedad, lamentablemente. Durante 2022, el español le confesó a sus millones de seguidores que sufría una ceguera del 90% en su ojo izquierdo. Esta complicación en su salud comenzó a incrementarse, ya que tiempo más tarde les confirmó que le dificulta su vida cotidiana.

Debido a que siempre está relacionado con el mundo de los videojuegos, aseguró que sus problemas de vista provocan que le cueste más entender las imágenes y entender cómo jugar el título en cuestión. "Cuando juego a un juego que es nuevo, yo voy a ser muy malo", explicó con total sinceridad frente a las cámaras.

Aparentemente, los resultados médicos respecto a esta carencia que tiene en su visión no fueron muy alentadores. En una de sus transmisiones, Ibai Llanos reveló que los doctores no le pueden confirmar con exactitud que no se quedará ciego de su ojo izquierdo. Sin lugar a dudas, se trata de un tema que lo angustia muchísimo.

En varias oportunidades, le pidió a los espectadores que no realicen bromas sobre su enfermedad y que tampoco la utilicen para insultar sus habilidades en los juegos, ya que para él es un tema y un problema “bastante serio“. De esta manera, pidió que respeten el momento complicado que está atravesando a nivel salud.

Lo cierto es que los médicos desconocen cuál es la causa de la ceguera. Pero en los últimos exámenes que le han realizado en su ojo derecho, también han notado que las células del nervio óptico están afectadas. Por este motivo, los especialistas creen que puede ser algo de nacimiento. Aun así, tampoco descartan que sea degenerativo y pueda quedarse ciego.

"Es lo que hay amigos, no se para la vida, no se acaba el mundo, cada persona y familia tiene sus problemas", comentó la estrella intentando tranquilizar a sus seguidores. Al mismo tiempo, también aprovechó para agradecer la preocupación de todos y principalmente a aquel seguidor que le recomendó ir al médico a hacerse estudios de la vista. "Si no hubiera sido por un suscriptor no hubiera ido al médico, es increíble cómo es la vida", reflexionó.