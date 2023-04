La fuerte revelación sexual de Christina Aguilera sobre sus orgasmos

Christina Aguilera ha sabido recorrer un exitoso camino dentro de la fama desde muy pequeña. Con 42 años y habiendo debutado artísticamente a los 13, siempre se destacó por tener facetas tan variadas como versátiles. No teme hablar de nada, como lo hizo recientemente al referirse a su vida íntima y los orgasmos.

Cantante, compositora, actriz, modelo, diseñadora de modas, productora y empresaria, Christina Aguilera tiene una nueva misión de género en su vida: empoderar y concientizar a las mujeres sobre su bienestar sexual.

Christina Aguilera sorprendió con las declaraciones sobre su vida sexual y sus orgasmos.

Lo cierto es que la artista declaró que tiene control total sobre su sexualidad y por eso quiere inspirar a otras mujeres a que hagan lo mismo. Las confesiones que regaló en una reciente nota con People sorprendieron por ello.

"(Espero) inspirar a otras mujeres a sentirse cómodas hablando sobre sus experiencias y siendo dueñas de su cuerpo y su sexualidad y lo que eso significa para ellas, porque cada mujer es diferente", comenzó explicando.

Christina Aguilera se sintió libre a la hora de hablar de algunos detalles íntimos de su experiencia. "He llegado a conocer bien mi vagina durante los últimos 42 años. Y, literalmente, hay puntos de placer que siguen abriéndose y descubriéndose a medida que envejeces", confesó.

Y a esto agregó: "Esto es algo que realmente he notado. Hay cuatro lugares diferentes en los que puedo tener un orgasmo alrededor de mi vagina, y esa es la verdad".

Christina Aguilera aseguró que tuvo orgasmos en cuatro diferentes lugares de su cuerpo.

Christina Aguilera confesó que, al darle prioridad a su bienestar sexual, logra llevar una vida mucho más satisfactoria: "Incluso si no tienes pareja, puedes tener tu propia cita nocturna contigo misma, así que me encanta eso. Que nos exploremos porque no siempre podemos tener acceso a otras personas".

Está claro que la cantante pop está pasando por un momento muy particular de su vida, y hoy se siente con la experiencia de poder ayudar a otras mujeres a redescubrirse. "Conócete temprano para que puedas llevar una vida más placentera", sentenció.