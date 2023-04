No se puede creer: esto es lo que dijo Pepe Aguilar sobre su primera nieta

Desde hace años, Pepe Aguilar demuestra el amor que siente por su familia en cada oportunidad que tiene. Para él es tan importante mantener un vínculo con ellos, que hasta se animó a fusionar su carrera artística con la de sus hijos. Asimismo, en cada entrevista que realiza habla maravillas de ellos y del papá orgulloso que es.

Aunque siempre se muestre muy cercano a Ángela y Leonardo, lo cierto es que el intérprete tiene otros hijos de otros matrimonios. Uno de ellos es José Emiliano Aguilar, el más grande de la familia. Recientemente, decidió hablar de la nueva carrera de su hijo y también de la primera nieta que tuvo gracias a él.

Pepe Aguilar está viviendo un tornado de emociones con su hijo José Emiliano Aguilar. Aunque la estrella está acostumbrado a que sus hijos sigan sus pasos y se incursionen en el mundo de la música, se sorprendió cuando el mayor de sus retoños decidió convertirse en rapero.

Pepe Aguilar se convirtió en abuelo.

Esto fue shockeante para él porque, a diferencia de Ángela y Leonardo, José prefirió mantenerse alejado de la música durante muchísimos años. Al estar presente en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, México; el intérprete habló sobre esta nueva etapa que está transitando su hijo más grande.

“Me recuerda cuando yo inicié en mi carrera, no tanto porque estaba en el rock, sino cuando yo hacía mi música mexicana, que por cierto es otra que mucha gente cree que mi papá me llevó así de la mano y me empujó hacia el mundo artístico, mi papá no sabía ni qué estaba haciendo yo“, empezó contando el intérprete.

“Yo le llegaba con la música y le decía ‘¿qué opinas de esto?’, entonces igual yo tengo esa escuela, igual con mis otros hijos, pero ahora que Emiliano está rapeando pues fue una sorpresa tremenda, yo no sabía que estaba rapeando”, explicó.

Pero además de hablar de la gran sorpresa que sintió cuando su hijo le comunicó que sería rapero, el cantante también se refirió a otra increíble sorpresa que le dio José Emiliano Aguilar. Gracias a él, Pepe se convirtió en abuelo por primera vez. Una noticia que lo emocionó y le dio mucha felicidad.

Debido a que es una persona que siempre está pensando en su familia, los reporteros no tardaron en preguntarle sobre su primera nieta. Todos querían saber cómo fue el primer encuentro con la niña y cómo estaba viviendo este suceso desde la faceta de abuelo. Sin embargo, la respuesta de él dejó helado a más de uno.

A pesar de que la niña nació hace meses, Aguilar aún no la conoce. El intérprete todavía no tuvo la oportunidad de encontrarse personalmente con la pequeña, por lo cual solo la conoce a través de fotografías que le envían por el celular: “Todavía mi faceta como abuelo no la empiezo a vivir, no conozco a la chavita físicamente, tengo fotos de ella”.

Esto generó un gran revuelo en las redes sociales. De acuerdo con varios usuarios, Pepe no le presta la misma atención a cada uno de sus hijos. Mientras vive constantemente trabajando y compartiendo bellos con Ángela y Leonardo, muchos creen que no le da el mismo cariño a José Emiliano Aguilar.

El mayor de los hermanos, recordemos que son cuatro en total, vivió momentos muy escandalosos. En 2017 fue acusado por el delito de tráfico de personas. La sentencia que recibió fueron varios meses en prisión, el pago de una fianza y su reclusión en una clínica de rehabilitación por el consumo de drogas, donde permaneció seis meses.