La dura confesión de Maribel Guardia tras la muerte de su hijo, Julián Figueroa

Cuando salió a la luz la noticia sobre Julián Figueroa y su repentina muerte, los usuarios de las redes sociales y muchas celebridades no podían creer lo que había ocurrido. Rápidamente, todas las miradas se posaron en Maribel Guardia, la madre del cantante; quien se encontraba atravesando uno de los momentos más difíciles y dolorosos de su vida.

Aunque aún no se recompone de dicha pérdida, la estrella tuvo que regresar al trabajo. Por lo tanto, se encuentra llevando a cabo la obra de teatro “Lagunilla, mi barrio“. Luego de realizar la presentación teatral, la intérprete se encontró con la prensa y realizó una dura confesión que dejó a todos impactados.

La fuerte declaración de Maribel Guardia sobre la muerte de su hijo

Pese a que la estrella había adelantado que no quería dar entrevistas, cuando terminó la obra de teatro y salió del establecimiento; se encontró con la prensa para charlar muy brevemente. Durante este pequeño encuentro, Maribel Guardia se sinceró frente a las cámaras y habló sobre el duro momento que está viviendo.

“Yo no quisiera estar dando entrevistas (…) Para mí, pararme en el escenario fue muy duro, muy difícil y, a la vez, muy emocionante de todo el cariño que recibí del público, no tengo con qué pagar todo el amor que he recibido en las redes de gente que no conozco”, aseguró la estrella, quien aún está en pleno duelo por la muerte de Julián Figueroa.

El muchacho que había formado una familia y se encontraba muy enfocado en su carrera como cantante, falleció de manera inesperada hace dos semanas atrás cuando sufrió un infarto al miocardio. Desde la partida de su hijo, la actriz reveló que cambió su percepción sobre la muerte y ya no le tiene miedo.

Maribel Guardia y el dolor que siente por la partida de Julián Figueroa.

“Después de la experiencia que tuve con Julián que, de verdad, les quiero decir que yo ya no le tengo miedo a la muerte porque después de sentir a mi hijo, que lo vi lleno de luz con una sonrisa increíble y que me abrazó y, cuando me abrazó, sentí la luz donde él estaba y dije: ‘Dios mío, es que aquí soy‘, y no porque me quería ir con Julián para morirme ya, sino porque siento que de allá venimos”, declaró ante las cámaras de varios medios de comunicación.

Durante esta breve conversación que mantuvo con la prensa, diferentes periodistas le consultaron sobre las cenizas de su hijo. Ante la pregunta, la estrella declaró que existe la posibilidad de que una parte de ellas sean trasladadas al lugar en el que reposan las de Joan Sebastian, padre de Julián.

“Lo hemos conversado Marco y yo que, tal vez, alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá, un poquito verdad… porque yo no me quiero desprender de todas, pero tal vez un poquito porque Julián parte de su infancia la vivió en Juliantla, amaba los caballos y obviamente amaba a su papá, pero ya lo pensaremos”, destacó.