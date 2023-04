La dura acusación de Consuelo Duval contra Federica Quijano

La presentadora Consuelo Duval realizó una dura acusación contra la cantante Federica Quijano por abandonar a animales que había salvado de la calle. La conductora criticó con fuerza a la ex integrante del grupo “Kabah” por deshacerse de perros de la calle que había rescatado con anterioridad.

Federica Quijano, quien también es diputada por el Partido Verde Ecologista de México, había publicado una fotografía en su cuenta de Instagram con su nueva mascota, una perrita que le había regalado su hermano, el también ex integrante de “Kabah”, Apio Quijano.

A través de las redes sociales Consuelo Duval criticó con dureza a Federica Quijano.

"Gracias por todos sus mensajes toda la buena vibra y amor siempre tan real. Hoy después de muchísimos años mi hermanito Apio Quijano me vio poco sensible y platicando le conté que esta raza de perritos me fascinaba pero siempre en mi casa tuve perritos que rescataba y jamás hubiera pensado en tener a esta belleza a mi lado", escribió Federica.

"Me hizo muy feliz y sé que me dará tanto amor como yo a ella. Son de esos momentos que te ves a los ojos y haces click sabiendo que te van a amar y vas a amar para toda la vida. Bienvenida a la familia pequeñita, te vi y ya te amo", añadió la política.

Federica Quijano no le ha contestado aún a Consuelo Duval.

En respuesta de esta publicación, vino un fuerte comentario de Consuelo Duval que no pasó desapercibido para nadie. "Rezo por él para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que "dizque" rescataste. Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar", escribió la conductora.

Ante el explosivo comentario de Duval, los seguidores de Quijano reaccionaron haciéndole preguntas a la política. "¿También lo vas a tirar cuando crezca?", "Necesito el contexto del perrito que abandonó o dice Consuelo", fueron algunos de los mensajes.

Hasta el momento, Federica Quijano no se a pronunciado públicamente con respecto a las acusaciones de Duval, aunque ha levantado en sus historias de Instagram un mensaje sobre el tema. "Está hermosa igual que está hermoso mi perro Pata, Benito, Gala, Tomás, Jade, Cal, mi gato, todos los animalitos que viven en mi hogar", escribió la cantante.