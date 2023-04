Cristián de la Fuente habló de su supuesto romance con Andrea Legarreta

El actor y conductor chileno Cristián de la Fuente se encuentra en estos momentos participando de la obra de teatro “Los amantes perfectos”, que lo llevará de gira por diversos escenarios de México, junto a sus compañeros Pablo Montero, Jorge Salinas y Sherlyn, con quienes se ha reencontrado luego de algún tiempo.

Como parte de las presentaciones y con la ilusión de realizar la obra en varias ciudades del país azteca, la prensa abordó a Cristián para preguntarle sobre un tema muy personal. Si bien el chileno no se caracteriza por contar cosas de su vida privada, ante la insistencia de los periodistas dejó en claro algunas cuestiones.

Cristián de la Fuente es muy celoso de su intimidad.

Y es que, desde hace unos días, los medios de prensa especializados en espectáculos han tratado el rumor de un supuesto romance que tiene el chileno con la conductora Andrea Legarreta, que aunque mucho se haya hablado de eso, la información nunca fue confirmada.

Visiblemente incómodo, Cristián de la Fuente contestó ante la insistencia de los periodistas. "Por eso no vamos a hablar de cosas que dice la gente, la gente dice cualquier cosa que no es verdad. Yo no tengo que aclarar nada", expresó el chileno.

Cristián de la Fuente desmintió su supuesto romance con Andrea Legarreta.

Por su lado, Verónica Bastos, conductora del programa “La mesa caliente” donde se pasó la entrevista a Cristián, reconoció que el actor es muy respetuoso de su intimidad. Asimismo, Myrka Dellanos añadió: "uno contesta a lo que uno quiere y en el momento preciso".

Cabe remarcar que desde hace meses que se viene especulando sobre la supuesta separación de Cristián de la Fuente y la madre de su hija, Angélica Castro, pero esta información no ha sido confirmada por ninguna de las dos partes, que han decidido enfocarse en sus carreras y el bienestar de su hija Laura.