Belinda interrumpió su propio show por una simple razón: conoce qué pasó

Desde que comenzó su carrera como intérprete, Belinda logró demostrarle a la audiencia de todo el mundo que es dueña de un increíble talento. De esta manera, siempre ha contado con millones de fanáticos que la siguen a todas partes y que cantan con mucho sentimiento cada una de las canciones que ella escribió. Así, mantienen un vínculo único que se nota en cada uno de los shows que ella realiza.

A través de TikTok, se dio a conocer un video de una de las presentaciones que realizó la estrella arriba de un escenario. Allí se puede ver cómo decide interrumpir por completo el concierto al ver que un fanático la está pasando mal. ¡Los detalles a continuación!

La estrella estuvo presente en la edición de la Feria de San Marcos, la cual se celebró en Aguascalientes, México. Una vez más, volvió a demostrar que trabaja muy duro en cada uno de sus espectáculos y que le encanta pasar tiempo con cada uno de sus fanáticos. Pero, eso no es todo. También se preocupa muchísimo por ellos.

Mientras se encontraba cantando una de sus canciones y estaba lista para interpretar la siguiente, Belinda descubrió que algo extraño ocurría con uno de sus fanáticos que se encontraba en las primeras filas. La actriz de Bienvenidos a Edén, no logra entender si está feliz o triste; por eso, no duda en preguntarle.

Cuando la música aún sonaba de fondo y sus fanáticos no paraban de gritar eufóricamente, ella decidió acercarse al borde del escenario para hablar con dicho aficionado. Con mucha preocupación, pero sin perder la simpatía que tanto la caracteriza; la intérprete decidió consultarle cómo se encontraba.

“¿Por qué llora, señor? ¿Está llorando o se está riendo? Es que no entiendo esa expresión, ¿está feliz o qué pasa, hombre? No me asuste, ¿qué le pasa?, está feliz ¿verdad? Ahorita voy a bajar a darle un abrazo, ¿ok? Quédese ahí”, se escucha decir a la cantante en el video que se hizo viral a través de TikTok.

Tras esta situación cómica pero emotiva, la estrella decidió bajarse del escenario para cumplir su promesa. De esta manera, mientras interpretaba la canción Vivir, intentó acercarse al público para poder abrazar a su fanático. Lamentablemente, se le hizo un poco imposible y solo llegó a tocarle el hombro.

Esta no fue la única muestra de cariño que dio la intérprete durante su concierto en Aguascalientes. Durante el tiempo que duró dicha presentación, una fanática le entregó un “ramo de flores buchón” con rosas y blancas. Al verlo, Belinda se mostró muy emocionada y le aseguró que era el ramo más bonito que había recibido.

Recordemos que semanas atrás, también se convirtió en noticia por interactuar con un fanático arriba del escenario. Aunque el muchacho apareció inesperadamente y la asustó durante unos segundos, ella decidió mostrarse simpática con él. Pese a las críticas por el comportamiento del joven, la estrella lo defendió: “Los Belifans generalmente siempre son muy apasionados, muy intensos, muy cariñosos pero no lo hacen con mala intención“.